Imola. In seguito al Decreto legge del 18 dicembre, un mercato ambulante non si svolge nelle giornate in cui viene attivata la “zona rossa”, tranne che per le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici (vedi art. 3, c. 4, lett. b) del DPCM del 3.12.2020).

Di conseguenza in città giovedì 24 e giovedì 31 dicembre, sabato 2 e martedì 5 gennaio 2021 si svolgerà il mercato in centro solo sui posteggi dedicati alla vendita di fiori, posizionati in piazza Matteotti a lato della via Emilia. Sabato 2 gennaio 2021, il mercato in Pedagna vedrà la presenza solo dei posteggi per la vendita di alimentari.

Sabato 26 dicembre non si svolgerà neanche il mercato dell’antiquariato Cos’Antiche.

Martedì 29 dicembre il mercato ambulante sulle varia piazze e vie del centro si svolgerà regolarmente, nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19.

Così come si svolgerà regolarmente il Mercato Agroalimentare di viale Rivalta, aperto nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19. Ricordiamo che il mercato ortofrutticolo al dettaglio è aperto per la vendita ai consumatori il martedì e giovedì (non festivi) dalle 8 alle 10,15 e il sabato (non festivo) dalle 8 alle 11.