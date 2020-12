L’indice di positività conferma il dato positivo di ieri (8%) e oggi si attesta all’8,28%. Purtroppo nel territorio dell’Ausl di Imola oggi vengono segnalati 6 decessi: si tratta di due donne di 87 e 88 anni (entrambe ospiti della Cra Baroncini), una donna di 93 e un uomo di 73 tutti di Imola e un uomo di 88 anni di Mordano.

Aggiornamento Italia ore 12 del 23 dicembre. I casi odierni sono 14.552 (+ 1.204) con 175.374 tamponi (+ 9.159). I morti sono 553 (ieri 628), in totale da inizio pandemia 70.395. I casi complessivi sono 1.991.278. Le terapie intensive scendono di 63 unità, in totale 2.6234 ricoverati. Calano i ricoverati con sintomi: 24.546 24.948 (- 402) e i positivi totali: 598.816 (- 7.139), i guariti odierni sono 20.494 per un totale di 1.322.067.

In Emilia Romagna 71 i decessi nelle ultime 24 ore (68 ieri). I positivi sono 1.129 (ieri 1.162) con 10.000 tamponi (ieri 20.000) con un indice di positività del 6,3%. I guariti sono 2.779, i casi attivi totali 58.025 (- 1.721 rispetto a ieri). Nell’Ausl di Imola 39 i nuovi casi positivi (ieri 54) con 369 tamponi molecolari (ieri 444) e 73 antigenici rapidi (73).

I casi in Italia

I positivi in Veneto sono 3.357 (ieri 3.082), Lombardia 2.153 (2.278), Campania 1.067 (791), tutte le altre regioni, esclusa l’Emilia Romagna che ha 1.129 positivi, sono sotto quota mille contagiati nelle 24 ore.

La situazione nell’Ausl di Imola

Su 369 tamponi molecolari e 73 antigenici rapidi sono 39 i nuovi casi positivi registrati oggi, di cui 20 asintomatici e 19 sintomatici. 18 sono stati individuati tramite contact tracing. 8 erano già isolati, 11 sono riconducibili a focolai già noti e 1 test per categoria. 121 i guariti. Sono 68 i ricoverati nei reparti internistici del S.Maria della Scaletta, 7 in ECU, 15 all’OsCo, scendono a 5 i ricoverati del nostro Circondario nelle Terapie Intensive a Bologna. Sono 5088 i casi totali da inizio epidemia mentre scendono a 1026 i casi attivi.

Il ringraziamento del direttore dell’Ausl di Imola

“Voglio ringraziare e fare gli auguri di Buon Natale ai professionisti dell’Esercito che ci stanno aiutando con il Drive Through sul lungofiume di via Pirandello. Un sostegno importante per tutti noi”. Un augurio speciale che Andrea Rossi, direttore generale dell’Ausl di Imola, ha voluto inviare al team che ha curato il funzionamento della struttura.

L’Operazione “Igea”, messa in atto dal Ministero della Difesa, è iniziata a novembre per contrastare la diffusione del virus CoVid-19 e supportare le Aziende sanitarie e gli Ospedali Civili. Una operazione che vede impiegati 281 sanitari interforze (94 Ufficiali e 187 Sottufficiali), distribuiti su tutto il territorio nazionale nei 94 Drive Through Difesa attualmente operativi, che ad oggi hanno eseguito circa 84.400 tamponi. Nel nostro territorio la struttura è attiva dal 6 novembre con un team costituito da 6 unità, ed ha eseguito 6350 tamponi refertati.

“Questa è una battaglia che possiamo vincere solo se restiamo uniti – ha continuato Rossi – per eseguire un maggior numero di test il supporto logistico e professionale dell’Esercito è fondamentale. Tutta la nostra comunità ringrazia sentitamente”.

La situazione in regione

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 159.472 casi di positività, 1.129 in più rispetto a ieri, su un totale di 17.913 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 6,3%.

Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 639 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 203 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 392 sono stati individuati all’interno di focolai già noti.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 47,3 anni.

Su 639 asintomatici, 292 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 118 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 10 con gli screening sierologici, 8 tramite i test pre-ricovero. Per 211casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 247 nuovi casi; a seguire Ravenna (162), Rimini (134), Modena (120), Piacenza (111), Ferrara (101), Reggio Emilia (75), Parma (60). Quindi Cesena e Forlì (entrambi 40) e Imola (39).

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 17.913 tamponi, per un totale di 2.469.690. A questi si aggiungono anche 365 test sierologici e 4.166 tamponi rapidi effettuati da ieri.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 2.779 in più rispetto a ieri. Il totale dei guariti sale dunque a quota 94.188.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi scendono a 58.025 (-1.721 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 55.015 (-1.630), quasi il 95% del totale dei casi attivi.

Purtroppo, si registrano 71 nuovi decessi: 9 a Piacenza (sei donne di 72,78,91, due di 93 e una di 98 anni; tre uomini di 80,86 e 90 anni), 5 a Parma (due donne di 78 e 94 anni e tre uomini di 90,92 e 96 anni ), 3 in provincia di Reggio Emilia (due donne di 86 e 89 anni e un uomo di 80 ), 4 nel modenese (tutti uomini, rispettivamente di 63,70,74 e 82 anni ), 22 a Bologna (otto donne: due di 66 anni, le altre di 68,82,90, 93,94 e 95 anni; quattordici uomini di 67,73,79,80,82, due di 83, uno di 85, due di 86, poi di 88, 90,94 e 97 anni), 6 a Imola (quattro donne rispettivamente di 87,88,93 e 96 anni e due uomini di 73 e 88); 4 a Ferrara (due donne di 82 e 89 anni e due uomini di 85 e 86), 4 a Ravenna (due donne di 93 e 95 anni e due uomini di 81 e 83), 2 a Forlì-Cesena (due donne di 76 e 87 anni ) e 9 a Rimini (quattro donne di 87,88,89 e 98 anni; cinque uomini di 56, 83, 84,87,88 anni). 3 decessi (avvenuti a Piacenza, Ravenna e Rimini) riguardano persone residenti o domiciliate fuori regione.

In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 7.259.

Stabili i pazienti ricoverati in terapia intensiva, che sono 207 (-3 rispetto a ieri), mentre calano (-88) quelli negli altri reparti Covid, complessivamente 2.803.

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 14 a Piacenza (-2 rispetto a ieri), 14 a Parma (invariato), 18 a Reggio Emilia (-1), 45 a Modena (+5), 53 a Bologna (-2), 5 a Imola (-2), 16 a Ferrara (-1), 19 a Ravenna (+1), 3 a Forlì (invariato), 2 a Cesena (invariato) e 18 a Rimini (-1).

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 14.641 a Piacenza (+ 111 rispetto a ieri, di cui 23 sintomatici), 12.454 a Parma (+60, di cui 45 sintomatici), 22.175 a Reggio Emilia (+75, di cui 26 sintomatici), 28.969 Modena (+120, di cui 89 sintomatici), 31.609 a Bologna (+247, di cui 89 sintomatici), 5.088 casi a Imola (+39, di cui 19 sintomatici), 8.298 a Ferrara (+101, di cui 27 sintomatici), 11.577 a Ravenna (+162, di cui 79 sintomatici), 5.560 a Forlì (+40, di cui 25 sintomatici), 5.415 a Cesena (+40, di cui 23 sintomatici) e 13.686 a Rimini (+134, di cui 45 sintomatici).