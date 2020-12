Imola. Il Natale 2020 di Imola Bevande sarà all’insegna della solidarietà e della condivisione. In occasione di questa festività, infatti, l’azienda imolese di distribuzione del settore beverage ha scelto di sostenere con una donazione l’attività della Fondazione Banco Alimentare Emilia Romagna Onlus. Una realtà impegnata, fin dal 1991, a contrastare lo spreco alimentare sul territorio regionale trasformandolo in un aiuto concreto a chi è in difficoltà.

Con questa iniziativa, capace di coprire i costi per il recupero e la distribuzione di prodotti per 21mila pasti, Imola Bevande conferma la propria sensibilità all’indirizzo delle realtà sociali e solidali del territorio.

“Al termine di un’annata così difficile e contraddistinta dalle tante criticità che ci hanno accomunato tutti – spiega Giuseppe Sgalaberni, amministratore delegato dell’azienda -, abbiamo deciso di sostenere i nostri dipendenti anticipando la cassa integrazione e riconoscendo un premio, i nostri agenti con un contributo mensile. La chiusura dei locali e l’incertezza sulle aperture sta colpendo pesantemente il nostro settore ma non mancherà mai la volontà di sostenere queste iniziative”.