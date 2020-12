Imola. La vicepresidente della Regione Emilia-Romagna Elly Schlein è venuta in città all’Ospedale Santa Maria della Scaletta per portare un saluto di conforto ai ricoverati e agli operatori sanitari in servizio nel giorno di Natale.

La Schlein, che era insieme con il sindaco Marco Panieri, è stata ricevuta cordialmente dal direttore sanitario dell’Ausl Andrea Neri e da altri medici dell’Ospedale.

La vicepresidente ha incontrato alcuni degli operatori in servizio, nel contesto di un’iniziativa che ha visto partecipe tutta la giunta regionale che nel giorno di Natale si è recata verso tanti nosocomi dell’Emilia Romagna allo scopo di portare un forte e chiaro ringraziamento al personale in servizio che si sta battendo da circa nove mesi contro il Coronavirus e per far sentire la propria vicinanza ai malati.