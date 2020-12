Tutto è pronto per questa giornata storica che si terrà presso il Medical Centre dell’autodromo “Enzo e Dino Ferrari” (entrata Curva Rivazza)

Due le équipe vaccinali che inoculeranno il vaccino ai colleghi, 10 persone tra medici ed infermieri, coadiuvati dai farmacisti dell’Ausl di Imola che si occuperanno della preparazione delle dosi vaccinali.

Tra i vaccinati predomineranno le quota rosa: saranno infatti 20 le operatrici sanitarie e 5 gli operatori sanitari a vaccinarsi per primi, in gran parte essi stessi vaccinatori, in parte minoritaria operatori dei servizi di emergenza e internistici dell’Ospedale di Imola maggiormente a contatto con pazienti ammalati di Covid 19.