Imola. Da gennaio 2021 il Comune inizierà progressivamente l’attivazione dei servizi di pagamento con PagoPA, una nuova modalità per eseguire tramite i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti, i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in modalità standardizzata. Quindi niente più code in banca o agli uffici postali per i pagamenti con i bollettini cartacei in mano. La carta lascia il posto al digitale, in nome della praticità, per semplificare la vita al cittadino.

Il primo servizio a partire dall’1 gennaio sarà l’Edilizia privata: diventa infatti obbligatorio effettuare i pagamenti dovuti al Comune per tutte le pratiche edilizie tramite pagoPA.

A questo proposito, si mette in evidenza che occorre effettuare il versamento col nome e cognome dell’intestatario del titolo edilizio; nelle “Note” dell’avviso va indicato il luogo dell’intervento (via, n. civico, località); infine va allegata alla pratica edilizia l’avviso di pagamento effettuato.

Su questo modalità di pagamento, si stanno muovendo anche gli altri servii comunali: in particolare a breve PAGOPA sarà attivo per i Servizi demografici, mentre la scuola di musica ‘Vassura Baroncini’ emetterà la bollettazione della rata di gennaio con Pago PA, all’incirca verso la metà del mese e da febbraio saranno pronti anche gli altri istituti culturali.

“Queste prime attivazioni testimoniano gli sforzi dell’Amministrazione comunale, che vuole arrivare preparata alle scadenze digitali 2021 e che si muove sempre più nell’ottica di una semplificazione per il cittadino. Stiamo infatti lavorando per essere in linea con gli obbiettivi dell’Agenda Digitale, che è un vanto per l’Emilia Romagna, così fortemente voluta dal presidente Bonaccini e dalla sua giunta”, sottolinea Elena Penazzi, assessore all’E-governance.

Cos’è pagoPA – pagoPA non è un sito dove pagare, ma una nuova modalità per eseguire tramite i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti, i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in modalità standardizzata. Si possono effettuare i pagamenti direttamente sul sito o sull’applicazione mobile dell’Ente o attraverso i canali sia fisici che online di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), come ad esempio le agenzie di banca, gli home banking, gli sportelli Atm, i punti vendita Sisal, Lottomatica e Banca 5 e presso gli uffici postali.

Per saperne di più https://www.pagopa.gov.it/