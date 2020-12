Imola. Le società Solovolley Pallavolo Imola e Scuola di pallavolo Diffusione Sport sono state interpellate per ospitare il 3 gennaio 2021 la trasmissione di pallavolo After House. Si tratta di un progetto video di Andrea Zorzi, con Andrea Brogioni la domenica alle 21.30 in diretta al termine delle gare di superlega serie A di pallavolo.

“After Hours” è una trasmissione in streaming che, con l’intervento dei protagonisti, punta a raccontare il turno di campionato appena concluso ed è visibile sui canali social della Lega Pallavolo Serie A (Facebook e YouTube).

Nelle puntate fino ad ora trasmesse, ha ottenuto ascolti importanti da farla diventare la trasmissione di pallavolo più seguita e avere questa opportunità a Imola è un importante occasione che non possiamo lasciarci sfuggire per la presenza dell’ex campione della nazionale italiana di pallavolo Andrea Zorzi.

Oltre alle due società di pallavolo imolese saranno presenti anche il sindaco Marco Panieri e il presidente del comitato territoriale di Bologna della Fipav Andrea Cappelletti.

La trasmissione sarà trasmessa in diretta dal palaRuggi che è stato per anni scenario di pallavolo di alto livello grazie ai campionati del Famila di serie A femminile.