Faenza. In un momento difficile e di grossa crisi come questo, tra gli enti che hanno avviato una campagna a livello nazionale di solidarietà vi è la Coldiretti di Ravenna. Da giorni gli imprenditori agricoli aderenti all’associazione sono infatti impegnati nella consegna di pacchi della solidarietà contenenti cibo contadino a origine garantita, destinati alle famiglie in difficoltà.

Nei giorni scorsi rappresentanti della Coldiretti hanno consegnato due pacchi viveri al Comune di Casola Valsenio e quattro a quello di Faenza. Le sei famiglie a cui verranno recapitate le scatole sono state individuate dal settore dei Servizi alla comunità tra quelle maggiormente bisognose. Ogni confezione, dal peso di oltre venti chilogrammi, contiene confezioni di pasta, passata di pomodoro, olio, salumi, formaggi, succhi di frutta, parmigiano reggiano e ovviamente frutta made in Italy.

“Dai coltivatori un segno di speranza per far sentire la vicinanza e il nostro calore a tutte le persone meno fortunate, la qualità dei nostri prodotti, il valore delle produzioni delle filiere ‘Made in Italy’, sono un patrimonio per il Paese ed è giusto che tutti, anche chi ha difficoltà impreviste, possa goderne – ha dichiarato Nicola Dalmonte, presidente di Coldiretti Ravenna -. Per la distribuzione ci siamo rivolti ai Comuni che meglio di chiunque altro, attraverso le proprie strutture, conoscono i territori e le persone in difficoltà. Il nostro auspicio è che l’esperienza non rimanga limitata a questa occasione ma diventi un momento consueto”.

(Annalaura Matatia)