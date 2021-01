Castel San Pietro (Bo). In questo difficile periodo natalizio, oltre ai regali e alle iniziative di solidarietà rivolti alle famiglie bisognose da parte di cittadini e imprese, c’è stato anche chi ha voluto fare un dono per ringraziare i tanti volontari che in questi mesi di emergenza per l’epidemia da Covid-19 stanno collaborando con il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile per l’assistenza alla popolazione.

Paolo Mingotti, titolare della ditta Fattoria Verde di Osteria Grande, ha consegnato circa 200 vasetti di confetture e conserve prodotte con i frutti dei suoi terreni, accompagnati dal messaggio: “Un piccolo segno per il tuo grande gesto. Grazie, buon Natale”.

“Queste feste natalizie ci hanno dato la conferma dell’altruismo e della capacità di essere solidale della nostra comunità – sottolinea il vice sindaco Andrea Bondi, che affianca il sindaco alla guida del COC-Centro Operativo Comunale -. Cogliamo l’occasione di questo ennesimo bel gesto, che tra l’altro riconosce l’indispensabile apporto che ogni giorno danno i nostri volontari, la cui collaborazione non deve mai essere data per scontata, per ringraziare nuovamente tutta la città. Grazie, grazie ancora a tutti coloro che hanno saputo mettere sotto l’albero di Natale o sotto il Portico della Solidarietà il proprio buon cuore”.

Insieme ai singoli cittadini che hanno dato la propria disponibilità a collaborare, fanno parte del COC volontari delle associazioni: Associazione Nazionale Carabinieri, Associazione Nazionale Alpini, Croce Rossa Italiana, Tradisan, Gruppo Scout, Associazione Giardino degli Angeli, Fanep, Masci, Aido, Camminando Insieme, Auser e Caritas. Inoltre l’omaggio è stato destinato anche ai tanti volontari che in questi mesi stanno prestando servizio per il corretto accesso alle funzioni religiose della parrocchia (ad esempio per la sanificazione panche, vigilanza, ecc.).

