Riceviamo e pubblichiamo questo interventi del M5s sulla modifica alla viabilità a Imola in via Cavour.

C’è modo e modo di affrontare temi che interessano i cittadini, soprattutto in un momento storico così particolare. Prima esce il comunicato stampa con la delibera che dà il via definitivo al progetto esecutivo dei lavori redatto da Area Blu, poi, solamente in un secondo tempo, il sindaco e parte della giunta hanno la brillante idea di coinvolgere le associazioni e altri soggetti interessati! È questa la partecipazione tanto sbandierata ? Non era invece più corretto portare al tavolo una bozza di idea e coinvolgere fin da subito anche TPER? Non dimentichiamoci che molti cittadini hanno fatto l’abbonamento agli autobus anche per il motivo che finalmente c’erano 2 nuove fermate proprio all’interno del centro storico.

Il sindaco Marco Panieri nella sua dichiarazione parla di “criticità legate alla sicurezza stradale, in particolare per quanto riguarda gli incroci della via Cavour con le vie Cairoli, Verdi e Orsini”; caro Sindaco, ci dica: quanti incidenti sono avvenuti in questo anno e mezzo di sperimentazione, considerando anche che sono stati posti degli STOP con cartellonistica adeguata ad ogni incrocio? Continuando a leggere le dichiarazioni del primo cittadino scopriamo che “la pista ciclabile oggi corre a fianco del parcheggio a lato strada”; ma a livello di normative è tutto in regola, può chiederlo ai tecnici che si occupano di viabilità, mentre in precedenza la ciclabile non rispettava i requisiti minimi di larghezza previsti dalla normativa vigente e anche di questo può chiedere conferma ai tecnici preposti.