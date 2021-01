Imola. Il bocciodromo di Ponticelli, da tempo in disuso, verrà trasformato in una sala polifunzionale, in modo da rispondere alla necessità della frazione di disporre di un simile spazio per ospitare attività ed eventi pubblici. Nei giorni scorsi il Comune ha infatti approvato la delibera che dà il via libera al progetto dei lavori di manutenzione straordinaria della struttura, che attualmente conserva al suo interno un campo per il gioco delle bocce.

Il progetto prevede di intervenire rimuovendo tutte le strutture che costituiscono il campo del gioco delle bocce (pavimentazioni, parapetti, bordi), che è stato realizzato su un piano ribassato rispetto alla superficie di calpestio del fabbricato. Inoltre, verrà colmato il dislivello con un massetto alleggerito e verrà rifatta completamente la pavimentazione interna. Infine, si prevede l’allargamento di una delle uscite verso l’esterno, quella posta in corrispondenza degli uffici.

I lavori presentano un quadro economico complessivo pari a 50mila euro. Prima dell’avvio dell’intervento, ipotizzato al momento nella tarda primavera, il Comune terrà una riunione informativa con la Polisportiva Ponticelli, che gestisce lo spazio.