Imola. Il Comune mette in campo circa 170mila euro per la manutenzione e riqualificazione dei propri impianti sportivi, sia al chiuso sia all’aperto. Circa 132mila euro saranno destinati d interventi nelle palestre e nel campo da golf, mentre altri 37.500 nei campetti sportivi all’aperto adiacenti alle aree verdi.

“Si tratta di piccoli singoli investimenti che però hanno un grande valore perché migliorano la manutenzione e la fruibilità degli impianti. Un’operazione nel complesso rilevante che è sicuramente utile in questa fase di lockdown per far trovare al meglio alcuni impianti alla ripresa delle attività” sottolinea Marco Panieri, sindaco con la delega allo Sport. Il primo cittadino aggiunge: “Ringrazio tutto il personale dell’Ufficio sport del Comune che fin dall’inizio ha fornito un prezioso aiuto alle società sportive per l’interpretazione delle linee guida in merito ai protocolli per il contrasto alla pandemia e si è messo poi a completa disposizione per fornire le indicazioni per progettare e affidare i lavori entro l’anno. Da sindaco con la delega allo Sport ribadisco che il tema della manutenzione è rilevante e ci vedrà impegnati anche nei prossimi anni”.

Gli interventi negli impianti sportivi – Il primo intervento da segnalare riguarda la palestra “Veterani dello Sport” (via Kolbe), che è utilizzata dalla Scuola Secondaria di 1° grado Andrea Costa per le attività didattiche e nella fascia pomeridiana e serale dalle società sportive. In questo caso, sono stati sostituiti sia il pavimento del campo da gioco, che risultava in alcuni punti deteriorato e non più perfettamente idoneo alla completa fruizione sia gli impianti da basket a muro, con una tipologia richiudibile. Nell’occasione è stata inoltre ripristinata la tinteggiatura della fascia muraria lavabile. Lo scopo è anche quello di ottenere l’omologazione dell’impianto da parte della Fipav per campionati regionali senior e giovanili di pallavolo, consentendo di ampliare la capacità qualitativa del panorama impiantistico cittadino. L’intervento ha avuto un costo di circa 32.400 euro.

Nel campo golf Zolino verrà realizzato un tratto di recinzione a chiusura dell’impianto verso via Giovannini, al fine di meglio tutelare l’area destinata all’attività sportiva evitando l’accesso e l’utilizzo improprio dell’area. L’intervento verrà realizzato indicativamente tra febbraio e marzo, con un costo che sfiora i duemila euro.

Nel pattinodromo “Ricci Petitoni Dino” (Palagenius) verrà realizzato un nuovo tratto di recinzione al confine con l’area verde “W. Grandi” per meglio delimitare la stessa dalla pista esterna di pattinaggio e garantire quindi una maggior sicurezza durante l’utilizzo sportivo del tracciato. I lavori verranno realizzati indicativamente tra febbraio e marzo, con un costo di poco inferiore ai 2.400 euro.

L’intervento più corposo riguarda la manutenzione straordinaria della palestra “Enrico Ravaglia”, che è utilizzata sia da società sportive, prevalentemente per il basket, sia dalle scuole per l’attività motoria. In questo caso è previsto il rifacimento della pavimentazione sportiva con un parquet in legno omologato Fiba (la Federazione internazionale pallacanestro), in quanto l’attuale pavimentazione presenta diverse problematiche legate all’usura dovuta all’intenso utilizzo, ormai ventennale, della stessa. Pertanto, è necessario intervenire prevedendone la sostituzione nel rispetto della normativa di riferimento e del regolamento della Fop (la Federazione italiana pallacanestro).Poiché l’impianto è utilizzato anche dalle scuole, l’intervento, con un investimento di 95.500 euro, verrà realizzato in estate, al termine delle attività scolastiche.

Campetti all’aperto – Il Comune ha previsto una serie di lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione dei campetti sportivi all’aperto adiacenti le aree verdi “Parco della Pace”, in via Molino Vecchio e “Rita Levi Montalcini”, in via Volta. In virtù dell’attuale situazione delle due aree, gli interventi riguarderanno l’eventuale ripristino delle pavimentazioni, la nuova segnatura dei campi da gioco, la sistemazione delle attrezzature in essere e la sostituzione degli impianti per il gioco del basket attualmente rotti con impianti nuovi. I lavori verranno realizzati tra febbraio e marzo, con un costo complessivo di circa 37.500 euro. La decisione di intervenire su questi due campetti deriva dalla scelta del Comune di investire risorse per rendere sempre più fruibili spazi all’interno di aree verdi comunali idonei a favorire la ripresa dello sport, sia in autonomia che attraverso le associazioni sportive, nell’ambito di quanto concesso dagli attuali Dpcm. Con questi interventi si vuole così dare una prima risposta alla grande richiesta da parte della cittadinanza e delle associazioni sportive del territorio, di spazi all’aperto per lo svolgimento di attività sportive in sicurezza.