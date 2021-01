Imola. Il suicidio di un 83enne impiccatosi al ramo di un albero sul Lungofiume in via Graziadei, dopo aver perso la moglia, ha sconvolto molti cittadini. E anche il mondo politico locale.

Il consigliere comunale di “Imola Corre” Antonio Ussia interviene per ricordare che “dopo il picco sanitario di contagiati da Covid-19 (sperando che il picco sia già arrivato e non continui, ndr) è in arrivo quello psicologico. Siamo tutti sottoposti ad un periodo di grande stress, ansia e paura. Gli studi ci dicono che si sarà un aumento del 20% di depressi”.

L’incremento si sta verificando davvero e anche il triste episodio del 10 gennaio ne è la triste dimostrazione – sostiene Ussia -. A tale proposito, ci tengo a segnalare che sul territorio del Comune è stato attivato un Servizio di Supporto Psicologico telefonico al numero 0542 604959 da parte dell’Ausl che ringrazio. Si tratta di un servizio di ascolto e consulenza attraverso colloqui telefonici con personale qualificato dedicato a chi in questi giorni sta vivendo una situazione di disagio psicologico e sente il bisogno di un aiuto competente. Facciamo conoscere questo numero. Si tratta di un’attenzione concreta a questo tema, anche se non risolutiva, visto che la gestione delle emozioni in questi tempi non è sempre semplice. Il mio pensiero, e il senso del nostro impegno, va alle fasce più deboli della popolazione. E’ importante promuovere iniziative per dimostrare loro vicinanza e dargli sostegno nel superare questa fase e diminuire o evitare, per quanto possibile, altri episodi spiacevoli”.

(m.m.)