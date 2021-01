Giornata che vede la diminuzione dell’indice di positività al 10,5% contro il 13,6% di 24 ore fa, ma con un aumento dei decessi, ben 616, e dei contagi: 14.242. In Emilia Romagna 1.563 casi e 51 decessi, l’indice di positività scende al 9,4% (ieri era al 21,4%). Nell’Ausl di Imola oggi vengono segnalati tre decessi e 31 nuovi casi.

Aggiornamento Italia ore 12 del 12 gennaio. I casi odierni sono 14.242 (ieri 12.532) con 141.641 tamponi (ieri 91.956). I decessi da inizio pandemia 79.819. I casi complessivi sono 2.303.263, gli attuali positivi 570.040 (in giornata – 5.939). Tornano con segno meno le terapie intensive: – 6 per un totale di ricoverati di 2.636. Aumentano i ricoverati con sintomi: 23.712 (+ 109), i guariti odierni sono 19.565 per un totale di 1.653.404.

In Emilia Romagna 51 i decessi nelle ultime 24 ore (66 ieri). I positivi sono 1.563 (ieri 1.942), con 16.653 tamponi (ieri 9.632) e 9.047 tamponi rapidi (ieri 7.013). I guariti sono 2.786 con un calo dei casi attivi totali: 60.192 (- 1.274 rispetto a ieri).

I casi in Italia

Il Veneto torna ad essere la regione con il maggior numero di contagi 2.134 (ieri 1.715 ), seguono Sicilia 1.913 (1.587), Emilia Romagna con 1.563 (1.942), Lazio 1.381 (1.254, Puglia 1.261 (622), Lombardia 1.146 (1.488), le altre regioni sono sotto quota mille contagiati nelle 24 ore.

La situazione nell’Ausl di Imola

Su 324 tamponi molecolari e 33 antigenici rapidi sono stati 31 i nuovi casi positivi registrati dall’Ausl di Imola, di cui 16 asintomatici e 15 sintomatici. 14 persone sono state individuate tramite tracciamento, 13 erano già isolate. 15 i guariti. I decessi sono riferiti a 3 donne di 94, 87 e 77 anni avvenuti la settimana scorsa. 2 erano residenti ad Imola ed una a Medicina e nessuna era ospite di strutture. Sono 6.195 i casi totali, 1030 gli attivi.

Sono 40 i ricoveri Covid ordinari, 5 i ricoveri in ECU, e 16 le persone ricoverate in terapia intensiva.

Nella giornata di ieri sono state somministrate 214 dosi vaccinali. Il totale dei vaccinati con prima dose all’11 gennaio ammonta a 1463.

La situazione in regione

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 194.395 casi di positività, 1.563 in più rispetto a ieri, su un totale di 16.653 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 9,4%.

Alle 16.30 sono state effettuate oltre 82.932 vaccinazioni; 6.408 le somministrazioni oggi a quell’ora, tendendo presente che le aziende sanitarie proseguono per l’intera giornata.

Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 783 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 334 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 670 sono stati individuati all’interno di focolai già noti.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 46,2 anni.

Sui 783 asintomatici, 466 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 21 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 35 con gli screening sierologici, 7 tramite i test pre-ricovero. Per 254 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 335 nuovi casi; a seguire Reggio Emilia (240), Rimini (228), Modena (203), Piacenza (131), Ferrara (128), Cesena (97), Ravenna (78). Poi il territorio di Forlì (54), quindi Parma (38) e infine Imola (31).

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 16.653 tamponi, per un totale di 2.721.570. A questi si aggiungono anche 664 test sierologici e 9.047 tamponi rapidi effettuati da ieri.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 2.786 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 125.749.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 60.192 (-1.274 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 57.225 (-1.262), il 95,1% del totale dei casi attivi.

Purtroppo, si registrano 51 nuovi decessi: 7 a Piacenza (di cui una donna di 91 anni e 6 uomini di 61, 63, 82, 84, 88 e 95 anni), 3 in provincia di Parma (due donne – 95 anni e 98 anni-, e un solo uomo di 58 anni), 6 in provincia di Reggio Emilia (3 donne di 90, 94 e 97 anni e 3 uomini, di 74, 80 e 84 anni); 9 nel modenese (7 donne – di 83, 85, 87, 89, 90, 91 e 94 anni – e due uomini di 81 e 96 anni); 7 in provincia di Bologna (tutte donne – di 77, 86, 87, 92, 94, 95 e 97anni); 5 nel ferrarese (di cui 3 donne di 86, 88, 97 anni, e due uomini di 75 e 80 anni); 6 in provincia di Ravenna (4 donne – di 69, 78, 84, 86 anni – e due uomini, rispettivamente di 89 e 94 anni); 3 a Forlì-Cesena (e precisamente: una donna di 83 e due uomini di 64 e 80 anni; 4 nel riminese: due donne di 87 e 95 anni, e due uomini di 91 e 92 anni). Infine, si segnala il decesso di una donna di 83 anni diagnosticata dall’Ausl di Piacenza ma residente in provincia di Lodi.

In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 8.454.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 237 (-1 rispetto a ieri), 2.730 quelli negli altri reparti Covid (-11).

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 14 a Piacenza (invariato rispetto a ieri), 13 a Parma (invariato), 17 a Reggio Emilia (-1 rispetto a ieri), 52 a Modena (-1), 47 a Bologna (-1), 16 a Imola (invariato), 28 a Ferrara (+1), 15 a Ravenna (+1), 4 a Forlì (invariato), 6 a Cesena (invariato) e 25 a Rimini (invariato).

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi:16.906 a Piacenza (+131 rispetto a ieri, di cui 72 sintomatici), 14.059 a Parma (+38, di cui 24 sintomatici), 26.162 a Reggio Emilia (+240, di cui 77 sintomatici), 34.647 Modena (+203, di cui 137 sintomatici), 38.701 a Bologna (+335, di cui 191 sintomatici), 6.195 casi a Imola (+31, di cui 15 sintomatici), 10.722 a Ferrara (+128, di cui 26 sintomatici), 14.826 a Ravenna (+78, di cui 41 sintomatici), 6.933 a Forlì (+54, di cui 37 sintomatici), 7.845 a Cesena (+97, di cui 62 sintomatici) e 17.399 a Rimini (+228, di cui 98 sintomatici).

