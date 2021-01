Imola. Dino Bufi della lista civica Cappello cede il suo posto in consiglio comunale a Marinella Vella, dopo circa tre mesi di esperienza.

“Era già stato concordato tra i candidati che ci saremmo alternati in Consiglio (solo la Melandri per problemi di lavoro ha rinunciato), per consentire a ciascuno di noi di ‘farsi le ossa’ ed esperienza nelle istituzioni – spiega Bufi -. Per motivi familiari ho dovuto anticipare di qualche mese, ma continuerò a far politica con la lista civica e a dare il mio supporto a Marinella e al gruppo”.

La Vella, insegnante da poco in pensione, entrerà in Consiglio probabilmente già dalla prossima seduta del 21 gennaio, compatibilmente con i tempi burocratici necessari. “Il ritiro di Dino ha anticipato un po’ i tempi del turnover che la nostra lista aveva programmato, ma sono entusiasta di entrare in consiglio comunale. Sono pronta a dare voce ai cittadini e alle cittadine, attraverso contributi propositivi, ma senza fare sconti a nessuno, mantenendo uno sguardo vigile sull’operato dell’Amministrazione, affinché sia spronata a fare il meglio per la città”.

“Ringrazio Dino Bufi – aggiunge infine Carmen Cappello- per l’impegno profuso in questi mesi, che sono stati veramente intensi. Come avevo anticipato subito dopo le elezioni ritengo fondamentale che i candidati della lista si alternino in consiglio comunale per portare avanti le nostre proposte e vivere le istituzioni da dentro. E Marinella è di certo all’altezza del compito”.