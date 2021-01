Imola. Si è insediata il 12 gennaio sera, con un incontro in video conferenza, la nuova Commissione Pari Opportunità del Comune, nominata dalla giunta, su proposta dell’assessore competente, Elisa Spada, a fine dicembre.

“Sono molto felice e soddisfatta del primo incontro di insediamento della nuova Cpo. Una commissione composta da un numero importante di donne, di età diverse con una forte componente giovane, ricca di esperienze e competenze variegate, che vanno dall’educazione, al contrasto alla violenza, al lavoro, alla salute, alla comunicazione con un fattore comune, la forte motivazione e la voglia di mettersi in gioco”, spiega Elisa Spada, assessore alle Pari Opportunità del Comune.

L’incontro è stato aperto dal saluto del sindaco, Marco Panieri, che ha espresso alle componenti la Commissione “l’augurio di buon lavoro a tutte. In un momento delicato come l’attuale, in cui la pandemia ha accentuato le diseguaglianze e la crisi economica e sociale, ci aspetta un importante lavoro, che ci dovrà vedere impegnati nel promuovere le politiche di genere e nel contrastare ogni forma di violenza sulle donne”, ha detto il sindaco Panieri.

Da parte sua, l’assessore Spada fa inoltre sapere che “al prossimo incontro eleggeremo coordinatrice e co-coordinatrice e porremo le basi per il percorso da fare assieme , con attenzione a quello che è stato il grande lavoro svolto dalle precedenti Cpo, e condividendo il futuro che vogliamo costruire”.

A comporre la Commissione Pari Opportunità sono le seguenti 28 donne: Montebugnoli Marzia (Cisl Area Metropolitana Bolognese), Franzoni Maria Rosa (PerLeDonne), Gioiellieri Virna (Rete Archivi Udi), Suzzi Michelle (Focus D), Collina Mirella (Cgil Imola), Monduzzi Sonni (Spi Cgil Territorio di Imola), Marcheselli Angela (Circolo Fiorella Baroncini), Davide Alessandra (Trama di Terre), Veronesi Isaura (Cisl/Fnp) designate dalle Associazioni femminili imolesi e di Dalprato Deanna, Virtute Eva, Tampieri Luana, Cicognani Federica, Gentili Marta, Mortero Clorinda Alessia, Brini Cristina, Lapia Elisa, Barelli Giulia, Tarozzi Franca Daniela, Bianchi Emanuela, Caputo Antonella, Gioiellieri Veronica, Mungo Donatella, Rago Luisa, Bellosi Giuditta, Linguerri Martina, Grandi Morena, Gardenghi Elena selezionate dall’assessore alle Pari Opportunità, Elisa Spada, sulla base delle 33 autocandidature pervenute al Comune.