Faenza. A dicembre era stato preannunciato che ad inizio 2021 sarebbero state attive due nuove ambulanze (con auto medica annessa) h24 su tutto il territorio dell’Unione. Cosa che si è concretizzata in questi giorni con una seconda ambulanza attiva in orario notturno. Il sindaco Massimo Isola (con delega all’assessorato alla Sanità) e la consigliera regionale, Manuela Rontini, si sono recati al pronto soccorso, dove ad attenderli c’erano alcuni operatori del 118 di Faenza con la coordinatrice, Mirna Buccinnà; con loro anche il direttore dell’ospedale di Faenza, Davide Tellarini, la responsabile della direzione tecnica infermieristica del presidio di Faenza, Anna Lusa e Raffaella Francesconi, primario del pronto soccorso e del reparto di medicina d’urgenza.

“Dal primo gennaio, dopo aver verificato l’alto numero di interventi sul territorio di Faenza si è deciso di ripristinare un’ambulanza h.24 che in precedenza era stata dislocata sul territorio di Russi”, ha detto Mirna Buccinnà, coordinatrice 118 dei servizi emergenza territoriali.

“Si è arrivati a questo importante passo, che ha visto il ritorno della seconda ambulanza notturna a Faenza dopo un periodo con una diversa dislocazione dei mezzi sul territorio. Questo riassetto pensiamo possa essere un apporto migliorativo per rispondere alle esigenze sul territorio”. ha invece spiegato Raffaella Francesconi.

“La conferma della seconda ambulanza h.24 – ha infine sottolineato il sindaco di Faenza Massimo Isola – è stata un’importante notizia; con la consigliera Rontini, che già da tempo lavorava sul tema, abbiamo chiesto più volte un confronto con la direzione generale dell’Azienda sanitaria dimostrando che, numeri alla mano, il ritorno del mezzo in pianta stabile e Faenza avrebbe potuto cambiare il livello del servizio. La promessa fatta è stata mantenuta nei tempi che l’Ausl si era data. In momenti come questi si tratta di scelte che alzano il livello dei servizi sanitari e la loro valenza, nella qualità della vita della società, è ancora più grande. Con la direzione dell’Ausl stiamo vivendo un momento di dialogo costruttivo e anche il ritorno della seconda ambulanza notturna è un’azione di potenziamento delle opportunità socio-sanitarie di Faenza”.

(Annalaura Matatia)