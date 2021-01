In Italia l’indice di positività nelle ultime 24 ore si attesta al 5,9% contro il 6,3% di ieri (ricordiamo che il dato è calcolato sulla somma dei due tipi di tamponi), 377 i decessi (ieri 475), 12.415 i contagi. In Emilia Romagna i positivi sono 1.437 con un indice in crescita al 9,7% (ieri era all’8%), 41 i decessi. Nell’Ausl di Imola nessun decesso, 58 i nuovi casi (come ieri).

Aggiornamento Italia ore 12 del 17 gennaio. I casi odierni sono 12.415 (16.310), la somma di tamponi molecolari e antigenici rapidi è 211.078 (ieri 260.704). I decessi da inizio pandemia sono 82.177, i casi complessivi 2.381.277, gli attuali positivi 553.374 (in giornata – 4.343). In calo le terapie intensive: – 17 per un totale di ricoverati di 2.503. Leggermente in calo i ricoverati con sintomi: 22.757 (- 27), i guariti odierni sono 16.510 per un totale di 1.745.726.

In Emilia Romagna 41 i decessi nelle ultime 24 ore (48 ieri). I positivi sono 1.437 (ieri 1.674), con 12.110 tamponi molecolari e 2.613 antigenici rapidi (ieri la somma dei due era 20.812). I guariti sono 1.844 con un calo dei casi attivi totali: 54.381 (- 448 rispetto a ieri).

I casi in Italia

La Lombardia è ancora la regione con il maggior numero di contagi: 1.603 (ieri 2.134), seguono Sicilia 1.439 (1.954), Emilia Romagna con 1.437 (1.674), Veneto 1.369 (1.929), Lazio 1.243 (1.282), le altre regioni sono sotto quota mille contagiati nelle 24 ore.

La situazione di ieri >>>>

La situazione in Italia in tempo reale >>>>

Le vaccinazioni in Emilia Romagna >>>>

Le vaccinazioni in Italia >>>>

La situazione nell’Ausl di Imola

Su 488 tamponi molecolari e 287 antigenici rapidi sono stati ancora 58 i nuovi casi positivi registrati dall’Ausl di Imola, di cui 34 asintomatici e 24 sintomatici. 31 persone sono state individuate tramite tracciamento, 28 erano già isolate e 3 riferibile a focolaio già noto. 64 sono i guariti. Oggi non si registrano decessi sul territorio circondariale

Sono 6.408 i casi totali, 891 gli attivi (ieri 897). Sono 32 i ricoveri Covid ordinari, 6 i ricoveri in ECU, 12 all’Osco Covid di Castel S. Pietro Terme e 13 le persone ricoverate in terapia intensiva.

Vaccinazioni

Le vaccinazioni effettuate ieri sono state 147 per un totale di 2588 al 16 gennaio.

In relazione alla comunicazione ricevuta ieri in merito ad una sostanziale diminuzione delle dosi di vaccino Pfizer-Biontech previste in consegna la prossima settimana, anche l’Ausl di Imola ha proceduto ad una riprogrammazione degli appuntamenti vaccinali per le sole prime dosi prenotati per i prossimi giorni. Nel frattempo, oggi hanno concluso il ciclo vaccinale i 25 operatori sanitari dell’Ospedale S. Maria della Scaletta che erano stati vaccinati con la prima dose il 27 dicembre scorso, nel corso del Vaccine Day europeo.

La situazione in regione

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 201.988 casi di positività, 1.437 in più rispetto a ieri, su un totale di 14.723 tamponi (12.110 molecolari e 2.613 antigenici rapidi) eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dell’9,7%. Dall’altro ieri, infatti, a livello nazionale viene preso in considerazione il numero complessivo di tamponi fatti, molecolari e rapidi, anche base di raffronto dei nuovi positivi. Lo stesso avviene nelle regioni.

Alle 15 sono state vaccinate in totale 115.527 persone.

Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 690 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 334 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 588 sono stati individuati all’interno di focolai già noti.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 46,8 anni.

Sui 690 asintomatici, 413 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 83 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 35 con gli screening sierologici, 12 tramite i test pre-ricovero. Per 147 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.

La situazione dei contagi nelle province vede Modena con 240 nuovi casi, poi Bologna (214), Rimini (174), Reggio Emilia (169) e Ravenna (125). Seguono Piacenza (100), Forlì (98), Cesena (87); quindi Parma (75) e il Circondario Imolese (58).

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 12.110 tamponi, per un totale di 2.795.385. A questi si aggiungono anche 145 test sierologici e 2.613 tamponi rapidi effettuati da ieri.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 1.844 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 138.411.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 54.381 (-448 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 52.068 (-472), il 95% del totale dei casi attivi.

Purtroppo, si registrano 41 nuovi decessi: 7 a Piacenza (tre donne di 81, 87 e 88 anni e 4 uomini, due di 81 anni, uno di 71 e uno di 89), 4 in provincia di Parma (3 donne, di 76, 85 e 86 anni, e un uomo di 88 anni); 8 nel modenese (5 donne – rispettivamente di 71, 78 e 85 anni e due di 89 anni – e 3 uomini, di cui 2 di 89 anni e uno di 83); 1 in provincia di Bologna (1 donna di 87 anni deceduta però a Ferrara); 4 in provincia di Ferrara (2 donne di 78 e 82 e due uomini di 85 e 86 anni), 8 in provincia di Ravenna (3 donne – rispettivamente di 69, 76 e 90 anni – e 5 uomini rispettivamente di 80, 81, 86, 90 e 91 anni); 3 decessi nella provincia di Forlì-Cesena (1 uomo di 83 anni e due donne di 85 e 92 anni) e 6 nella provincia di Rimini (2 donne – rispettivamente di 90 e 92 anni – e 4 uomini rispettivamente di 78, 82, 83 e 90). Non si registrano decessi nella provincia di Reggio Emilia.

In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 8.746.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 234 (+3 rispetto a ieri), 2.529 quelli negli altri reparti Covid (+21).

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 17 a Piacenza (invariato rispetto a ieri), 13 a Parma (invariato), 18 a Reggio Emilia (invariato), 47 a Modena (+2), 46 a Bologna (invariato), 13 a Imola (+1), 29 a Ferrara (+1), 15 a Ravenna (-2), 3 a Forlì (invariato), 6 a Cesena (invariato), 27 a Rimini (+1).

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 17.460 a Piacenza (+100 rispetto a ieri, di cui 49 sintomatici), 14.402 a Parma (+75, di cui 29 sintomatici), 27.071 a Reggio Emilia (+169, di cui 56 sintomatici), 35.994 Modena (+240, di cui 159 sintomatici), 40.037 a Bologna (+214, di cui 122 sintomatici), 6.408 casi a Imola (+58, di cui 24 sintomatici), 11.351 a Ferrara (+97, di cui 29 sintomatici), 15.396 a Ravenna (+125, di cui 65 sintomatici), 7.247 a Forlì (+98, di cui 73 sintomatici), 8.270 a Cesena (+87, di cui 65 sintomatici) e 18.352 a Rimini (+174, di cui 76 sintomatici).