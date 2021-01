In Italia l’indice di positività ancora leggermente in calo, si attesta al 5,56% contro il 5,9% di 24 ore fa (ricordiamo che il dato è calcolato sulla somma dei due tipi di tamponi), 377 i decessi, lo stesso numero di ieri, 8.825 i contagi con calo consistente dei tamponi. In Emilia Romagna i positivi sono 1.153 con un indice in crescita all’11,5% (ieri era al 9,7%), 51 i decessi. Nell’Ausl di Imola nessun decesso, 32 i nuovi casi (ieri 58).

Aggiornamento Italia ore 12 del 18 gennaio. I casi odierni sono 8.825 (ieri 12.415), la somma di tamponi molecolari e antigenici rapidi è 158.674 (ieri 211.078). I decessi da inizio pandemia sono 82.554, i casi complessivi 2.390.102, gli attuali positivi 547.059 (in giornata – 6.315). Purtroppo in crescita i ricoverati nelle terapie intensive: oggi + 41 per un totale di 2.544. Leggermente in crescita i ricoverati con sintomi: 22.884 (+127), i guariti odierni sono 14,763 per un totale di 1.760.489.

In Emilia Romagna 51 i decessi nelle ultime 24 ore (41 ieri). I positivi sono 1.153 (ieri 1.437), con 9.980 tamponi (8.736 molecolari e 1.244 antigenici rapidi) (ieri la somma era 14.723 ). I guariti sono 1.703 con un calo dei casi attivi totali: 54.230 (-151 rispetto a ieri).

I casi in Italia

In giornata tre regioni sopra quota mille: Sicilia 1,278 (1.439), Lombardia 1.189 (ieri 1.603), Emilia Romagna con 1.153 (1.437).

La situazione nell’Ausl di Imola

Su 363 tamponi molecolari e 105 antigenici rapidi sono stati 32 i nuovi casi positivi registrati dall’Ausl di Imola, di cui 14 asintomatici e 18 sintomatici. 14 persone sono state individuate tramite tracciamento, 19 erano già isolate e 1 riferibile a focolaio già noto. 68 sono i guariti. Non si registrano decessi. Sono 6.440 i casi totali da inizio pandemia e 855 quelli attualmente attivi (ieri 891).

Sono 28 i ricoveri Covid ordinari, 6 in ECU, 12 in OsCo e 13 in terapia intensiva.

Vaccinazioni

Nella giornata di ieri sono stati vaccinati con seconda dose i 25 operatori sanitari che avevano ricevuto la prima il 27 dicembre scorso, oltre a 39 ulteriori operatori vaccinati con prima dose. Le prime dosi somministrate a ieri sono pertanto 2627. Tra oggi e domani saranno somministrate 130 prime dosi di vaccino nelle strutture residenziali per anziani, mentre dal 21 gennaio partiranno le somministrazioni delle seconde dosi.

La situazione in regione

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 203.141 casi di positività, 1.153 in più rispetto a ieri, su un totale di 9.980 tamponi (8.736 molecolari e 1.244 antigenici rapidi) eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dell’11,5%.

Oggi alle 16, sono stati fatti 118.611 vaccini in totale. Va ricordato che a causa dei tagli pari a circa il 50% delle dosi fornite questa settimana – decisa autonomamente da Pfizer-BioNtech – da oggi e per i prossimi giorni in Emilia-Romagna la priorità è data ai richiami, con la somministrazione della seconda dose a chi ha ricevuto la prima, e ai degenti delle CRA.

Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 547 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 390 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 500 sono stati individuati all’interno di focolai già noti.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 46,5 anni.

Sui 547 asintomatici, 315 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 63 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 12 con gli screening sierologici, 4 tramite i test pre-ricovero. Per 153 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.

La situazione dei contagi nelle province vede Modena con 260 nuovi casi; a seguire Bologna (184), Ferrara (135) e Cesena (102); poi Reggio Emilia (96), Rimini (92), Ravenna (88), Forlì (62). Quindi il territorio di Piacenza (55), poi Parma (47) e infine Imola (32).

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 8.736 tamponi, per un totale di 2.804.121. A questi si aggiungono anche 53 test sierologici e 1.244 tamponi rapidi effettuati da ieri.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 1.703 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 140.114.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 54.230 (-601 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 51.428 (-640), il 94,8% del totale dei casi attivi.

Purtroppo, si registrano 51 nuovi decessi: 5 a Piacenza (due donne di 91 e 97 anni, e tre uomini di 69, 80 e 84 anni), 4 in provincia di Parma (tutti uomini: uno di 73 anni, uno di 82 anni e due di 83 anni), 2 in provincia di Reggio Emilia (due uomini di 84 e 96 anni); 8 nel modenese (tre donne – di 73, 79 e 93 anni – e 5 uomini, di 72, 82, 83, 85 e 96 anni); 7 in provincia di Bologna (tre donne – di 79, 91, 93 anni – e 4 uomini: di 72, 83 anni, 84 e 91 anni); 6 nel ferrarese (tre donne di 84, 85 e 94 anni; tre uomini di 60, 76 e 80 anni); 9 in provincia di Ravenna (5 donne – una di 47 anni, una di 73 anni , due di 85 anni, una di 88 anni– e 4 uomini, rispettivamente di 75, 87, 88, 89 anni); 6 a Forlì-Cesena (tutti uomini, di 61, 73, 74, 80, 83 e 85 anni); 2 nel riminese (una donna di 76 anni e un uomo di 66 anni). Infine, si segnalano due decessi fuori regione: un uomo di 79 anni diagnosticato dall’Ausl di Piacenza ma residente in provincia di Pavia,e un uomo di 81 anni diagnosticato dall’Ausl di Bologna ma residente a Napoli.

In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 8.797.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 238 (+4 rispetto a ieri), 2.564 quelli negli altri reparti Covid (+35).

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 18 a Piacenza (+1 rispetto a ieri), 14 a Parma (+1), 20 a Reggio Emilia (+2), 49 a Modena (+2), 45 a Bologna (-1), 13 a Imola (invariato), 29 a Ferrara (invariato), 14 a Ravenna (-1), 3 a Forlì (invariato), 5 a Cesena (-1) e 28 a Rimini (+1).

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 17.515 a Piacenza (+55 rispetto a ieri, di cui 29 sintomatici), 14.449 a Parma (+47, di cui 35 sintomatici), 27.167 a Reggio Emilia (+96, di cui 40 sintomatici), 36.254 Modena (+260, di cui 156 sintomatici), 40.221 a Bologna (+184, di cui 96 sintomatici), 6.440 casi a Imola (+32, di cui 18 sintomatici), 11.486 a Ferrara (+135, di cui 41 sintomatici), 15.484 a Ravenna (+88, di cui 36 sintomatici), 7.309 a Forlì (+62, di cui 41 sintomatici), 8.372 a Cesena (+102, di cui 79 sintomatici) e 18.444 a Rimini (+92, di cui 35 sintomatici).