E’ ufficialmente online sui canali web dell’Amministrazione comunale di Faenza lo spot di “Ama Faenza”, nato in seno al progetto lanciato a dicembre per sostenere le attività commerciali e artigiane di Faenza. Prodotto da Wap Agency Faenza, il video diretto da Giuseppe Falconi ha come protagonista l’attrice Maria Pia Timo che, assieme a diversi attori, racconta uno scenario già comune da anni nella città manfreda, ossia la difficoltà dei negozi di vicinato. Di fronte al cartello che evoca la svendita totale per cessata attività si scatena però la voglia dei clienti di sostenere negozi e artigiani locali.

La campagna di comunicazione “Ama Faenza”, che ha coinvolto anche associazioni di categoria come Confcommercio Ascom Faenza, Confesercenti, Confartigianato e Cna (con il supporto di Faenza C’entro), è stata lanciata a dicembre e si sviluppa in due fasi: la prima prevedeva la consegna del cartello (alle imprese di Faenza) che recita lo slogan “Ama Faenza- Scegli le imprese della tua città”, dove i titolari delle attività hanno pubblicato foto sui social corredati dall’hashtag #amafaenza.

Conclusa la prima fase, nella seconda sono stati coinvolti anche i cittadini, che sono così diventati protagonisti diretti pubblicando foto o un breve video durante i loro acquisti nei negozi o davanti alle stesse vetrine , sempre con gli hashtag #amafaenza e #perfaenzacisono. Tutte le foto e i video vengono infatti raccolti negli account social del progetto di valorizzazione delle imprese del territorio al fine di mettere in luce la singolare qualità dei negozi di vicinato.

Tra i commercianti che hanno concesso i loro locali in piazza del Popolo (per la realizzazione del video) figurano i nomi di Roberto Matatia, l’edicola di Monica, il frutta e verdura Sirotti, Kajoca Giochi e il Bistrò Rossini , oltre a quelli di associazioni come il Circolo Torricelli.

(a. m.)