Dopo circa una settimana dall’entrata in vigore del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, e del Dpcm del 14 gennaio 2021 che hanno disposto l’applicazione di ulteriori misure restrittive per il contenimento del contagio da Covid-19, arrivano i chiarimenti del Governo sui nodi irrisolti dei due provvedimenti, in Particolare per quel che riguarda gli spostamenti verso le seconde case.

Tuttavia le FAQ danno anche risposta a tutte le domande che ciascuno di noi si può fare in base al colore della propria regione.

Vai alle FAQ >>>>

Ricordiamo che in base alle Ordinanze del ministro della Salute dell’8 e del 16 gennaio 2021, sono attualmente ricomprese:

– nell’area gialla: Basilicata, Campania, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Toscana;

– nell’area arancione: Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto;

– nell’area rossa: Lombardia, Provincia Autonoma di Bolzano, Sicilia.

Cliccando sulla mappa visibile nella pagina del sito del Governo è possibile visualizzare le FAQ, relative alle disposizioni settoriali delle tre aree (area gialla, area arancione, area rossa).

La sezione FAQ, inclusa la mappa esemplificativa, tiene conto esclusivamente delle misure introdotte da disposizioni nazionali. Le Regioni e le Province autonome possono adottare specifiche ulteriori disposizioni restrittive, di carattere locale, per conoscere le quali è necessario fare riferimento ai canali informativi istituzionali dei singoli enti.