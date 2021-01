Imola. Un saluto affettuoso da parte dell’intero consiglio comunale a Dino Bufi della lista Cappello che ha lasciato il suo posto dopo pochi mesi dall’inizio del mandato, per motivi di famiglia, a Marinella Vella, prima dei non eletti.

Il presidente dell’aula Roberto “Stino” Visani ha rivolto un benvenuto alla neoconsigliera, che arricchisce una presenza mai così nutrita di donne e le ha lasciato la parola.

“Devo dire che sono un po’ emozionata – spiega Marinella Vella – comunque darò il massimo per lo sviluppo della città. Ricordo che come lista civica siamo scollegati a qualsiasi partito, faremo proposte e voteremo solo per il bene di Imola”