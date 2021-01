Imola. “Tutti al mare. Nessuno escluso” è il nome del progetto dell’associazione faentina “Insieme a te” che ha trovato il pieno sostegno della Cooperativa Clai.

“Il Covid non ci fermerà, confidiamo nel vaccino, siamo ottimisti, sarà un’estate bellissima. Anche quest’anno riusciremo a creare un protocollo di sicurezza che tuteli tutti. Dobbiamo e vogliamo continuare a regalare sogni e restituire a tutte le persone con disabilità neuromotorie e tante altre disabilità gravi come la Sla la possibilità di fare un bagno in mare. La pandemia non può nulla contro i sogni e noi ci stiamo già preparando per regalarne tanti, nella speranza che quando si potrà andare al mare la situazione di emergenza che stiamo vivendo sarà sotto controllo”, ne è convinta Debora Donati, presidente di “Insieme a te”, che, con tutti i volontari, è già al lavoro per programmare la prossima stagione estiva nel pieno rispetto delle regole e garantendo la massima sicurezza.

“Se l’anno scorso si poteva accedere allo stabilimento solo dopo aver fatto il tampone, quest’anno vorremmo azzerare ogni tipo di rischio affidandoci al vaccino. Sarebbe davvero bello vivere senza pensieri l’accesso alla spiaggia e al mare e goderci ogni momento. Ricordiamoci che le persone che si avvicinano alla nostra associazione sono persone ‘fragili’ e quasi sicuramente saranno vaccinate prima dell’estate. Il problema rimangono i famigliari e i volontari che senza un’adeguata protezione possono mettere a rischio i più ‘deboli’. Vedremo cosa succerà, siamo molto fiduciosi. Inoltre, oltre al tema della sicurezza, stiamo lavorando per arricchire i nostri servizi e dare una forma sempre più definita al nostro progetto. In quest’ottica stiamo pensando di utilizzare lo stabilimento come una struttura polivalente sociale che accolga le tante esigenze e le differenti richieste che ogni giorno ci arrivano”.

Anche quest’anno accanto a “Insieme a te” ci sarà Clai (Cooperativa lavoratori agricoli imolesi), che rinnova la solidarietà e il suo impegno sostenendo il progetto “Tutti al mare. Nessuno escluso”. Spinti dall’anima sociale e solidale che fa parte da sempre del dna della cooperativa di Imola, soci e dipendenti Clai, hanno deciso di donare l’intero incasso della “Tombola della Befana” all’associazione di Faenza.

L’Associazione di Volontariato “Insieme a te” è nata dalla storia di Dario e della sua famiglia che, nonostante le difficoltà, insegna a pensare positivo e a credere in una comunità di donne e uomini che, mossi da spirito solidaristico, può realizzare i tanti progetti necessari a migliorare la qualità di vita delle persone con malattie invalidanti. L’associazione è aperta a tutti, è apartitica, opera senza fini di lucro e per scopi solidaristici.

Per informazioni www.insiemeate.org

Come sostenere i progetti dell’associazione “Insieme a te”

• Iscrivendoti all’Associazione (Scarica la domanda di ammissione a socio e l’informativa sulla privacy, compilali e spediscili via mail a info@insiemeate.org);

• Con un bonifico bancario (IBAN IT81F0854223700000000289374);

• Con una donazione direttamente all’Associazione;

• Partecipando e collaborando a eventi per approfondire la conoscenza dei progetti dell’Associazione;

• Organizzando raccolte fondi a favore di un progetto specifico;

• Mettendo semplicemente a disposizione un po’ del tuo tempo;

• E in tutti gli altri modi che diffonderemo sui social e sul sito.