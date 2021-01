Imola. Nella stagione 2021 Valter Bartolini sarà ancora al via della 1000 Open dei Trofei Motoestate. Dopo i tre successi consecutivi raccolti nella classe regina di uno dei più noti format agonistici del motociclismo italiano, il pilota imolese rinnova l’accordo con il GPM Racing Team e punta dritto al poker d’autore.

“Ringrazio la famiglia Gianesin per la fiducia – commenta a caldo il 56enne -. E’ un inverno di grande lavoro per migliorare ancora le performance di una moto che continua a regalarci soddisfazioni”. Accorgimenti tecnici che insistono soprattutto sulla componente motoristica e le forcelle, in ottica di ulteriori miglioramenti in termini prestazionali, che saranno presto testate in pista.

Intanto è stato diramato il calendario della stagione 2021 del Mes. Apertura all’autodromo di Varano de’ Melegari il 24 e 25 aprile poi, il mese successivo, la novità del Cremona Circuit. Di nuovo in terra parmense a giugno prima di virare, qualche settimana dopo, verso il Tazio Nuvolari di Cervesina. Chiusura il 18 e 19 settembre ancora a Cremona.