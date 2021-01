Bologna. Abbiamo rivolte all’on. De Maria (Pd) un paio di domande sulla situazione nazionale e quella bolognese

La vicenda nazionale che impatto avrà sulla ricerca del candidato sindaco del centrosinistra a Bologna?

Infine i nomi: non mancano, ma non si sente la voce del Pd, partito a Bologna come a Roma determinante per costruire una coalizione forte e vincente

“Si conferma il valore della posizione di serietà e responsabilità assunta dal Partito Democratico. Ora dobbiamo lavorare per rafforzare e consolidare Governo e Maggioranza. Avremo modo di ragionare insieme nel PD su come affrontare i passaggi successivi con unità e determinazione, come abbiamo fatto fino ad ora.

Per quanto riguarda Bologna il Partito Democratico dovrà proseguire, con la guida di Tosiani e del suo gruppo dirigente, il suo percorso verso le amministrative, confrontandosi, con spirito unitario, nei suoi gruppi dirigenti. Per quanto mi riguarda confermo l’importanza dell’obiettivo della costruzione, per le prossime elezioni amministrative a Bologna, di una coalizione di Centrosinistra larga e inclusiva, aperta ai moderati, basata sulla chiarezza programmatica.”

(m.z.)