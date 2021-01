Dopo l’annuncio della riduzione dei vaccini da parte di Pfizer e AstraZeneca, slittano le vaccinazioni degli over 80 di circa un mese e di 6-8 settimane quelli per il resto della popolazione. In questi giorni le dosi disponibili saranno utilizzate per i richiami di coloro che hanno ricevuto la prima somministrazione, in particolare gli operatori sanitari.

Intanto a livello nazionale assistiamo ad un’altalena dell’indice di positività, dopo il 4,6% di 24 ore fa, oggi torna a salire assestandosi al 5,38%. 299 i decessi, 11.629 i nuovi contagiati. In Emilia Romagna i nuovi positivi sono 1.208, 35 i decessi, indice di positività al 5,5% (ieri era al 5,3%). Nessun decesso nel territorio imolese, 33 i nuovi casi (ieri 26).

Aggiornamento Italia ore 12 del 24 gennaio. I casi odierni sono 11.629 (ieri 13.331), la somma di tamponi molecolari e antigenici rapidi è 216.211 (ieri 286.331). I decessi da inizio pandemia sono 85.461, i casi complessivi 2.466.813, in aumento gli attuali positivi 499.278 (in giornata + 444), in pratica oggi sono più i nuovi positivi che i guariti. In crescita i ricoverati nelle terapie intensive: +14 per un totale di 2.400, mentre calano i ricoverati con sintomi: 21.309 (- 94), i guariti odierni sono 10.885 per un totale di 1.882.074.

In Emilia Romagna 35 decessi nelle ultime 24 ore (33 ieri). I positivi sono 1.208 (ieri 1.310), con 21.825 tamponi totali (ieri 24.676). I guariti sono 547, crescono i casi attivi totali: 51.357 (+ 626 rispetto a ieri).

I casi in Italia

Anche oggi la Lombardia risulta la regione con più casi: 1.375 (ieri 1.535), seguono Emilia Romagna 1.208 (1.310), Campania 1.069 (1.150), Lazio 1.056 (1.297), le altre regioni sono sotto quota mille contagiati nelle ultime 24 ore.

La situazione nell’Ausl di Imola

Su 309 tamponi molecolari e 199 antigenici rapidi sono 33 i nuovi casi positivi registrati dall’Ausl di Imola, di cui 19 asintomatici e 14 sintomatici. 16 persone sono state individuate tramite tracciamento, 3 hanno effettuato un test per categoria. 23 persone erano già isolate. 30 sono i guariti, nessun decesso. Sono 6612 i casi totali da inizio pandemia e 730 i casi attivi.

29 sono i ricoveri Covid ordinari, 6 in ECU, 11 in OsCo e 14 in Terapia intensiva.

Vaccinazioni

Nella giornata di ieri sono state effettuate 71 prime dosi vaccinali all’interno di case di riposo e case famiglia, su ospiti ed operatori. Al Centro Medico Autodromo sono state effettuate ulteriori 43 prime dosi su operatori delle residenze per anziani e operatori del Servizio Assistenza Domiciliare (SAD) e 90 seconde dose con cui hanno completato il ciclo vaccinale altrettanti operatori sanitari dell’Ausl di Imola. 2961 le persone vaccinate con prima dose e 199 gli operatori sanitari dell’Ausl che hanno completato il ciclo vaccinale.

La situazione in regione

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 210.442 casi di positività, 1.208 in più rispetto a ieri, su un totale di 21.825 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 5,5%.

Alle 14 sono state somministrate complessivamente oltre 129 mila dosi. Si ricorda che, a causa dei tagli pari a circa il 50% delle dosi fornite questa settimana – decisa autonomamente da Pfizer-BioNtech – anche per i prossimi giorni in Emilia-Romagna la priorità è data ai richiami, con la somministrazione della seconda dose a chi ha ricevuto la prima, e ai degenti delle Cra.

Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 548 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 304 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 552 sono stati individuati all’interno di focolai già noti.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 46 anni.

Sui 548 asintomatici, 386 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 40 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 17 con gli screening sierologici, 10 tramite i test pre-ricovero. Per 95 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 202 nuovi casi; a seguire Modena (175), Reggio Emilia (167), Rimini (152), Ferrara (115), Ravenna (84), Forlì (81), Cesena (72), Piacenza (69), Parma (58). Infine, Imola (33).

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 13.662 tamponi molecolari, per un totale di 2.892.799. A questi si aggiungono anche 224 test sierologici e 8.163 tamponi rapidi.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 547 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 149.966.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 51.357 (+626 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 48.755 (+631), il 94,9 % del totale dei casi attivi.

Purtroppo, si registrano 35 nuovi decessi: 4 a Piacenza (2 donne di 72 e 74 anni e 2 uomini di 79 e 87 anni); 2 in provincia di Parma (una donna di 95 e un uomo di 81 anni) ; 2 a Reggio Emilia (due uomini di 76 e 87 anni); 7 nella provincia di Modena (due donne di 80 e 93 anni; cinque uomini di 76, 86, 90, 91 e 99 anni); 1 in provincia di Bologna (una donna di 94 anni); 4 in provincia di Ravenna (tre donne di 77,79 e 93 anni; un uomo di 86 anni); 10 in provincia di Forlì-Cesena (otto donne: 2 di 75, 2 di 85, 1 di 92, 1 di 93, 1 di 100 e 1 di 101 anni; due uomini di 79 e 84 anni); 5 nel riminese (tre donne di 85, 88 e 90 anni, e due uomini di 75 e 85 anni). Nessun decesso in provincia di Ferrara.

In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 9.119.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 219 (+2 rispetto a ieri), 2.383 quelli negli altri reparti Covid (-7).

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 18 a Piacenza (+1 rispetto a ieri), 15 a Parma (invariato), 20 a Reggio Emilia (+1), 46 a Modena (+4), 37 a Bologna (-4), 14 a Imola (+1), 26 a Ferrara (invariato),13 a Ravenna (+1), 1 a Forlì (invariato), 5 a Cesena (invariato) e 24 a Rimini (-2).

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 17.947 a Piacenza (+69 rispetto a ieri, di cui 40 sintomatici), 14.867 a Parma (+58, di cui 39 sintomatici), 28.060 a Reggio Emilia (+167, di cui 69 sintomatici), 37.358 a Modena (+175, di cui 111 sintomatici), 41.581 a Bologna (+202, di cui 134 sintomatici), 6.612 casi a Imola (+33, di cui 14 sintomatici), 12.009 a Ferrara (+115, di cui 28 sintomatici), 16.032 a Ravenna (+84, di cui 36 sintomatici), 7.796 a Forlì (+81, di cui 57 sintomatici), 8.832 a Cesena (+72, di cui 54 sintomatici) e 19.348 a Rimini (+152, di cui 78 sintomatici).