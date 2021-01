Medicina. Andrea Morini, un uomo di 93 anni, in una carrozzina elettrica per disabili, è stato toccato da un veicolo mentre attraversava la strada la mattina del 25 gennaio verso le 11. Il 93enne si trovava ad attraversare la strada nei pressi del supermercato Meridiana, in via Fava, quando è stato travolto da un furgone Fiat Doblò forse a causa dell’asfalto bagnato.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 e pure l’elisococcorso, ma per l’anziano non c’è stato nulla da fare, purtroppo ha sbattuto la testa ed è morto sul colpo. Leggermente ferito l’uomo, 27enne, al volante del furgone che nsi è adoperato subito per i soccorsi. Sul posto, per i rilievi pure i carabinieri.