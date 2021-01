Imola. Proviamo “la febbre” alla situazione nelle scuole superiori riaperte al 50% nel territorio imolese anche se il responso del termometro cambia di giorno in giorno.

La situazione del trasporto scolastico è ancora in buona parte fuori controllo, come sottolineano alcuni studenti che vengono da Castel San Pietro. Sì, è stato aggiunto un autobus rispetto alla situazione precedente che passa circa dieci minuti prima, ma non ne è stata data un’informazione chiara e precisa. Un po’ tutti i ragazzi che vengono dalla periferia viaggiano in mezzi fuori controllo perché si intersecano con i lavoratori, dunque è molto difficile mantenere le distanze corrette. Anche mappando e tracciando le presenze, è quasi impossibile che vada tutto bene. Sicuramente, sono stati visti forti assembramenti alla fermata della Rocca sforzesca e ciò non va bene.

In aula, intanto la maggior parte dei docenti sta facendo pressione sugli studenti affinché siano presenti per le verifiche, visto che la fine del quadrimestre si avvicina. Lo sciopero di chi preferisce la dad (didattica a distanza), anche per paura di diffondere il Coeronavirus, sta perdendo colpi nel favore dei ragazzi. Ma soprattutto quelli di quinta resistono.

(m.m.)