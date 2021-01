Imola. Luca Marzari è stato confermato presidente degli arbitri imolesi. La conferma durante l’assemblea ordinaria elettiva della sezione Aia di Imola che si è in videoconferenza.

Come previsto dalle norme è stato richiesto al presidente uscente di rendicontare sulle attività delle ultime quattro stagioni. La sezione imolese gode di ottima salute con oltre cento associati e un’età media di poco oltre i 20 anni. Dal punto di vista tecnico si contano 6 associati a livello nazionale nei ruoli di arbitri, assistenti e osservatori, nel calcio a 11 come nel calcio a 5, a dimostrazione che l’impegno degli organi direttivi sezionali nulla ha tralasciato.

La successiva votazione ha vito come candidato unico Luca Marzari, presidente uscente del quadriennio 2016-2020 e l’esito delle votazioni gli ha confermato, all’unanimità, piena fiducia anche per il quadriennio olimpico 2020-2024.

“Ringrazio gli associati per la piena fiducia nell’operato del Consiglio direttivo – ha dichiarato Marzari dopo lo scrutinio -. La Sezione è pronta a ripartire, appena la pandemia ce lo consentirà. Stiamo curando i nuovi corsi arbitri in modalità online e continuando la formazione necessaria alla crescita tecnica di tutti gli Associati in videoconferenza, ma i ragazzi non vedono l’ora di tornare a calpestare i terreni di gioco. Il cammino che abbiamo davanti sarà nel solco della continuità, ma cercheremo di rinnovarci per conseguire col massimo risultato obbiettivi sempre più sfidanti sul piano dell’arruolamento e della crescita tecnica”.