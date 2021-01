Emilia Romagna zona rosso scura? Secondo l’Unione Europea il rischio c’è, lo esclude invece l’assessore alla Salute Raffaele Donini che porta i dati a dimostrazione che la regione è al di sotto del limite imposto dall’Europa per determinare le zone più a rischio: nella settimana dal 18 al 24 gennaio in Emilia Romagna il rapporto è stato di 205 positivi su 100mila abitanti, mentre dal 4 al 17 i positivi erano 486 su 100mila abitanti, quindi al di sotto della soglia di 500 stabilita dall’Europa. Vedremo cosa ci diranno i dati nelle prossime settimane, è chiaro che sarebbe importante vedere una riduzione significativa di contagi e indici dopo tante settimane di restrizioni.

Intanto nella giornata odierna calo sensibile a livello nazionale dell’indice di positività che si attesta al 4,1% contro il 5,9% di 24 ore fa. 10.593 i contagiati in giornata, 541 i morti. In Emilia Romagna positivi sotto quota mille: 993, i decessi sono 75, l’indice di positività scende al 4% (ieri era all11%). Cinque decessi nel territorio imolese (due dei quali avvenuti la prima settimana di gennaio e per cui si è verificato un ritardo di registrazione). Si tratta di 3 imolesi, due anziane ospiti di Cra Venturini di 91 e 87 anni ed un uomo di 80 anni e di 2 persone residenti ad Ozzano dell’Emilia, una donna di 84 anni e un uomo di 64 anni.

Aggiornamento Italia ore 12 del 26 gennaio. I casi odierni sono 10.593 (ieri 8.561), con 257.000 tamponi (ieri 143.116). I decessi da inizio pandemia sono 86.422, i casi complessivi 2.485.956, calano gli attuali positivi 482.417 (in giornata – 9.213). Tornano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive: – 49 per un totale di 2.372, e i ricoverati con sintomi: 21.355 (- 69), i guariti odierni sono 15.787 per un totale di 1.897.861.

In Emilia Romagna 75 decessi nelle ultime 24 ore (76 ieri). I positivi sono 993 (ieri 1.164), con 24.641 tamponi totali (ieri 10.436). I guariti sono 3.060, calano, quindi, i casi attivi totali (differenza tra nuovi positivi e guariti nelle 24 ore): 49.142 (-2.142 rispetto a ieri). Nell’Ausl di Imola 17 nuovi casi.

I casi in Italia

Anche oggi due regioni con più di mille positivi in giornata: la Lombardia con 1.230 casi (ieri 1.484) e il Lazio 1.039 (874).

La situazione nell’Ausl di Imola

Su 242 tamponi molecolari e 28 antigenici rapidi sono 17 i nuovi casi positivi registrati dall’Ausl di Imola, di cui 5 asintomatici e 12 sintomatici. 4 persone sono state individuate tramite tracciamento, 1 con test per categoria. 7 persone erano già isolate. 12 sono i guariti. Sono 6690 i casi totali da inizio pandemia e 688 i casi attivi (uguali a ieri). In lieve rialzo i ricoveri per Covid: 32 gli ordinari, 7 in ECU, 12 in OsCo e 14 in Terapia intensiva.

Nella giornata di ieri sono state effettuate 149 seconde dosi di vaccino (totale 348) e 25 prime dosi (2974). Oggi è arrivata la prevista consegna di una confezione (circa 1071 dosi) del vaccino Pfizer-Biontech, pertanto è prevista la piena ripresa della campagna vaccinale sul target di prima fase.

La situazione in regione

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 212.590 casi di positività, 993 in più rispetto a ieri, su un totale di 24.641 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 4%.

Alle 15 sono state somministrate complessivamente 140.504 dosi, di cui 4.618 oggi. Si ricorda che, a causa dei tagli pari a circa il 50% delle dosi fornite la scorsa settimana – decisa autonomamente da Pfizer-BioNtech – anche per i prossimi giorni in Emilia-Romagna la priorità è data ai richiami, con la somministrazione della seconda dose a chi ha ricevuto la prima, e ai degenti delle Cra.

Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 461 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 292 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 568 sono stati individuati all’interno di focolai già noti.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 44,3 anni.

Sui 461 asintomatici, 334 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 23 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 8 con gli screening sierologici, 9 tramite i test pre-ricovero. Per 87 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 224 nuovi casi; seguono Rimini (145), Modena (121), Ferrara (114). Poi Reggio Emilia (95), Piacenza (83), Cesena (63), Parma (54), Forlì (48); infine Ravenna (29) e il Circondario Imolese (17).

Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste istituzionali – relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 14.099 tamponi molecolari, per un totale di 2.915.527. A questi si aggiungono anche 382 test sierologici e 10.542 tamponi rapidi.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 3.060 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 154.178.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 49.142 (-2.142 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 46.629 (-2.011), il 94,8% del totale dei casi attivi.

Purtroppo, si registrano 75 nuovi decessi: 6 a Piacenza (u a donna di 75 anni e 5 uomini rispettivamente di 77, 80, 84, 85, 86 anni); 4 in provincia di Parma (2 donne, di 80 e 97 anni, e 2 uomini di 84 e 88 anni); 4 nella provincia di Reggio Emilia (una donna di 90 anni e 3 uomini, rispettivamente di 77, 81 e 87 anni); 4 nella provincia di Modena (una donna di 97 anni, e 3 uomini rispettivamente di 62, 81 e 83 anni); 29 in provincia di Bologna (21 donne: 1 di 59 anni, 2 di 82, 2 di 83, 2 di 84, 2 di 86, 2 di 88, 2 di 89, 3 di 90, 2 di 94, 2 di 95, 1 di 98 anni; e 8 uomini: rispettivamente di 67, 69, 76, 84, 85, 89, 2 di 90 anni); 5 nel Circondario Imolese (3 donne di 84, 87 e 91 anni, e 2 uomini di 64 e 80 anni); 7 nel ferrarese (3 donne di 87, 91 e 92 anni, e 4 uomini: 1 di 67 anni, 2 di 72, e 1 di 83); 5 in provincia di Ravenna (4 donne, rispettivamente di 75, 76, 86, 93 anni, e un uomo di 82 anni); 11 in provincia di Forlì-Cesena (4 donne, di 81, 87, 90, 99 anni, e 7 uomini: 1 di 57 anni, 1 di 77, 2 di 80 anni, poi 81, 82, 84 anni). Nessun decesso registrato nel riminese.

In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 9.270.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 220 (-2 rispetto a ieri), 2.293 quelli negli altri reparti Covid (-129).

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 19 a Piacenza (numero invariato rispetto a ieri), 18 a Parma (+3), 20 a Reggio Emilia (invariato), 44 a Modena (invariato), 43 a Bologna (-1), 14 a Imola (-1), 26 a Ferrara (+1), 10 a Ravenna (-1), 1 a Forlì (invariato), 4 a Cesena (invariato) e 21 a Rimini (-3).

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 18.070 a Piacenza (+83 rispetto a ieri, di cui 38 sintomatici), 14.937 a Parma (+54, di cui 32 sintomatici), 28.257 a Reggio Emilia (+95, di cui 41 sintomatici), 37.679 a Modena (+121, di cui 86 sintomatici), 42.074 a Bologna (+224, di cui 153 sintomatici), 6.690 casi a Imola (+17, di cui 12 sintomatici), 12.215 a Ferrara (+114, di cui 10 sintomatici), 16.165 a Ravenna (+29, di cui 10 sintomatici), 7.893 a Forlì (+48, di cui 39 sintomatici), 8.977 a Cesena (+63, di cui 44 sintomatici) e 19.597 a Rimini (+145, di cui 67 sintomatici).

In seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni passati, sono stati eliminati 9 casi (5 Bologna, 3 Ravenna, 1 Cesena) in quanto giudicati non Covid-19.