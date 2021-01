L’indice di positività a livello nazionale continua la sua altalena, dopo il 4,1% di 24 ore fa oggi torna ad alzarsi assestandosi al 5,18%. Crescono anche i contagi: 15.204, 467 i morti. In Emilia Romagna positivi ancora sotto quota mille: 923, i decessi sono 38, l’indice di positività scende al 3,9% (ieri era al 4%). Nessun decesso nel territorio imolese, 60 i nuovi casi.

Aggiornamento Italia ore 12 del 27 gennaio. I casi odierni sono 15.204 (ieri 10.593), con 293.770 tamponi (ieri 257.000). I decessi da inizio pandemia sono 86.889, i casi complessivi 2.501.147, ancora in discesa gli attuali positivi 477.969 (in giornata – 4.448). in calo anche le terapie intensive: – 20 per un totale di 2.352 e i ricoverati con sintomi: 21.161 (- 194), i guariti odierni sono 19.172 per un totale di 1.936.289.

In Emilia Romagna 38 decessi nelle ultime 24 ore (75 ieri). I positivi sono 923 (ieri 993), con 23.751 tamponi totali (ieri 24.641). I guariti sono 1.918, calano, quindi, i casi attivi totali (differenza tra nuovi positivi e guariti nelle 24 ore): 48.106 (-1.033 rispetto a ieri). Nell’Ausl di Imola 60 nuovi casi (ieri 17).

I casi in Italia

Tornano a crescere i positivi in diverse regioni. Il Veneto è quella con più casi in giornata: 2.385 (ieri 746), seguono Lombardia con 2.293 (ieri 1.230), Lazio 1.338 (1.039), Puglia 1.233 (995), Campania 1.178 (976). Tutte le altre regioni restano sotto quota mille contagiati nelle 24 ore.

La situazione nell’Ausl di Imola

Su 212 tamponi molecolari e 228 antigenici rapidi sono 60 i nuovi casi positivi registrati dall’Ausl di Imola, di cui 31 asintomatici e 29 sintomatici. 25 persone sono state individuate tramite tracciamento. 21 persone erano già isolate. 58 sono i guariti, nessun decesso. Sono 6750 i casi totali da inizio pandemia e 690 i casi attivi (ieri 688). Sono 26 i ricoveri Covid ordinari, 7 in ECU, 12 in OsCo e 14 in Terapia intensiva. Nella giornata di ieri sono state effettuate 186 seconde dosi di vaccino (totale 534) e 4 prime dosi (2978).

La situazione in regione

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 213.501 casi di positività, 923 in più rispetto a ieri, su un totale di 23.751 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 3,9%.

Alle ore 14 sono state somministrate complessivamente 148.900 dosi, di cui 4.626 oggi; sul totale, 23.675 sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

Si ricorda che, a causa dei tagli pari a circa il 50% delle dosi fornite la scorsa settimana – decisa autonomamente da Pfizer-BioNtech – anche per i prossimi giorni in Emilia-Romagna la priorità è data ai richiami, con la somministrazione della seconda dose a chi ha ricevuto la prima, e ai degenti delle Cra.

Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 451 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 282 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 433 sono stati individuati all’interno di focolai già noti.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 46,3 anni.

Sui 451 asintomatici, 303 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 64 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 3 con gli screening sierologici, 15 tramite i test pre-ricovero. Per 66 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.

La situazione dei contagi nelle province vede Reggio Emilia con 132 nuovi casi, poi Ravenna (116) e Bologna (104). Seguono Rimini (93), Ferrara (89), Piacenza (84), Forlì (69), Cesena (67), il Circondario Imolese (60). Infine, Modena (55) e Parma (54).

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 14.159 tamponi molecolari, per un totale di 2.929.686. A questi si aggiungono anche 453 test sierologici e 9.592 tamponi rapidi.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 1.918 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 156.088.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 48.106 (-1.033 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 45.615 (-1.011), il 94,8% del totale dei casi attivi.

Purtroppo, si registrano 38 nuovi decessi: 6 a Piacenza (2 donne, di 87 e 92 anni, e 4 uomini rispettivamente di 76, 87, 89 e 92 anni); 1 in provincia di Parma (un uomo di 86 anni); 3 nella provincia di Reggio Emilia (tutte donne, di 80, 82, 93 anni); 5 nella provincia di Modena (3 donne – di 68, 82, 94 anni – e 2 uomini di 86 e 93 anni); 1 in provincia di Bologna (un uomo di 68 anni); 3 nel ferrarese (2 donne, di 85 e 89 anni, e 1 uomo di 70 anni); 8 in provincia di Ravenna (3 donne – di 72, 93 e 95 anni – e 5 uomini, rispettivamente di 48, 75, 80, 81, 91 anni); 9 in provincia di Forlì-Cesena (4 donne – rispettivamente di 85, 87, 92, 93 anni, quest’ultima deceduta però a Ravenna –; e 5 uomini, di 65, 74, 84, 90, 91 anni), 2 nel riminese (entrambi uomini, di 80 e 93 anni).

In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 9.307.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 210 (-10 rispetto a ieri), 2.281 quelli negli altri reparti Covid (-12).

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 18 a Piacenza (-1 rispetto a ieri), 16 a Parma (-2), 18 a Reggio Emilia (-2), 42 a Modena (-2), 41 a Bologna (-2), 14 a Imola (invariato), 26 a Ferrara (invariato), 11 a Ravenna (+1), nessun paziente a Forlì (-1), 3 a Cesena (-1) e 21 a Rimini (invariato).

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 18.154 a Piacenza (+84 rispetto a ieri, di cui 33 sintomatici), 15.027 a Parma (+54, di cui 22 sintomatici), 28.389 a Reggio Emilia (+132, di cui 46 sintomatici), 37.725 a Modena (+55, di cui 45 sintomatici), 42.175 a Bologna (+104, di cui 62 sintomatici), 6.750 casi a Imola (+60, di cui 29 sintomatici), 12.304 a Ferrara (+89, di cui 21 sintomatici), 16.281 a Ravenna (+116, di cui 74 sintomatici), 7.962 a Forlì (+69, di cui 56 sintomatici), 9.044 a Cesena (+67, di cui 44 sintomatici) e 19.690 a Rimini (+93, di cui 40 sintomatici).

Rispetto a quanto comunicato nei giorni scorsi, sono stati eliminati 3 casi, positivi a test antigenico ma non confermati dal tampone molecolare. Sono stati inoltre eliminati 9 casi, sempre comunicati in precedenza, in quanto giudicati non Covid-19. Infine, in seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni passati è stata eliminata una persona deceduta in provincia di Rimini, in quanto la causa del decesso non è Covid.