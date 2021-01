Faenza. A seguito della riunione del Comitato Palio avvenuta lo scorso 26 gennaio è stata espressa la volontà di svolgere gli appuntamenti del programma istituzionale del Niballo Palio di Faenza per l’anno 2021. In particolare l’intenzione è quella di mantenere (Covid permettendo) il calendario tradizionale delle attività e manifestazioni, riservandosi di definire entro breve date alternative a quelle canoniche del mese di giugno.

In virtù del profondo significato aggregativo e sociale che la manifestazione ricopre per la città – e in seguito al vuoto lasciato dagli appuntamenti annullati nel 2020 – il Comitato ha assunto questa decisione all’unanimità. Nelle prossime settimane, a seguito di ulteriori confronti e in base all’evoluzione della situazione pandemica e della campagna vaccinale sul nostro territorio, verrà definito un preciso calendario 2021 di riferimento.

(Annalaura Matatia)