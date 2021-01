Imola. Dalle staffette online nuove risorse per Medicina d’urgenza e Cardiologia dell’Ausl di Imola. Arriva dall’associazione sportiva dilettantistica Baricentro Gim una ennesima donazione a dimostrazione della vicinanza che durante tutto il periodo pandemico ha fatto sentire agli operatori aziendali, dedicando loro le staffette di ginnastica on line il cui ricavato è stato trasformato in attrezzature utili.

Ed è proprio il ricavato della staffetta del 6 dicembre scorso che ha permesso all’associazione di acquistare 2 saturimetri professionali, 80 visiere protettive in plexiglass igienizzabili e un deambulatore, per un valore di 1.116 euro, che sono stati consegnati nei giorni scorsi all’équipe di Medicina infermieristica di Urgenza e Cardiologia

L’Ausl esprime “un sincero ringraziamento a tutti gli associati di Baricentro Gim, agli organizzatori e a tutti i partecipanti a queste maratone ginniche on line, perché durante tutto il periodo pandemico ci hanno accompagnato con le loro iniziative che hanno cercato di portare un po’ di salute e di allegria durante le giornate difficili in cui i cittadini erano bloccati a casa dal lock down e il cui ricavato è stato utilizzato per acquistare attrezzature e materiali utili ai reparti”.