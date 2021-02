Maria Vittoria Bosi, ritratto di una giovane “Make up artist”

Brisighella (RA). Truccare, che passione! Potrebbe essere questo il motto che caratterizza il lavoro della brisighellese Maria Vittoria Bosi. 25 anni da poco compiuti, Maria Vittoria è una “Make up artist” molto appassionata del suo lavoro. Ha frequentato un corso di “Make up artist” presso la ProLab Academy di Milano nel 2018, completato da master per trucco sposa sempre nella stessa accademia tra il 2018 e il 2019, anno di conclusione del corso.

Di recente, la “Make up artist” è stata scelta per comporre il team di riserva di “Make up artist” per la scorsa edizione della trasmissione musicale X Factor, e questo, probabilmente, perché il suo profilo Instagram (@mavi.mua) è un vero e proprio portfolio dei suoi lavori di make up, vere e proprie opere d’arte che spaziano dal colorato al più “sobrio”.

Quando hai cominciato a interessarti al vasto mondo del make up? Da cosa è nata questa tua passione che poi hai trasformato in un vero e proprio lavoro?

“Durante l’adolescenza: avevo 13 anni e mi incantavo a guardare i video tutorial di Clio make up (la famosa make up artist e blogger), che insegnavano i segreti per un trucco perfetto; allora lei era l’unica blogger che faceva video tutorial, mentre al giorno d’oggi ce ne sono a migliaia. All’epoca frequentavo ragioneria, però poi ho deciso di ritirarmi per iniziare (spinta dalla passione per la bellezza a 360°) la scuola per parrucchiere ed estetiste. Col tempo, il mondo del make up è diventato il mio interesse principale, più precisamente da 12 anni, e sono 5 anni che ho capito che è il lavoro che voglio fare”.

Quali sono gli aspetti più interessanti di questo lavoro?

“È una cosa molto soggettiva, però io mi focalizzo soprattutto sul rapporto umano con la persona ed è per questo che ho cominciato il master per truccare le spose, che è poi quello più semplice ed uno di quelli che mi piace di più. La parte empatica e sentimentale è per me fondamentale, mi emoziona molto truccare le spose (Maria Vittoria Bosi trucca su richiesta ad eventi e matrimoni, ndr)”.

Gli step necessari da seguire per avere un trucco perfetto? Qualche linea guida per le nostre lettrici.

“Innanzitutto, è fondamentale avere la consapevolezza che la cura della pelle è importantissima: bisogna avere una buona base di skin care, a cominciare da una buona detersione, l’applicazione del siero, della crema idratante e del contorno occhi. Successivamente, si dovrebbe applicare una buona base, che in questo caso consiste nel fondotinta: per le pelli giovani o normali consiglio un fondotinta liquido, mentre per quelle più mature una base in polvere (dato che non segna troppo le rughe del viso), e una cipria sottile, che costituisce una buona base anche per le pelli mature. Si possono applicare il blush e la terra, soprattutto per ottenere un colorito meno spento. Per quanto riguarda invece le occhiaie, cruccio di tutte noi donne, è importante sapere che bisognerebbe applicare un correttore color pesca perché, visto che tendono al blu viola grigio, le copre completamente al contrario dell’arancione , che è un colore che non copre il blu”.

Il 2020 è stato un anno parecchio difficile a 360°. Sperando in 2021 migliore, quali obiettivi ti sei posta per l’anno in corso?

“La mia aspirazione è quella di poter concludere il mio percorso diplomandomi da estetista specializzata, un corso della durata di un anno per poter aprire una mia attività in cui trucco; una sorta di negozio in cui concentro tutte le mie energie sul make up”.

(Annalaura Matatia)