Massa Lombarda. Con il sindaco abbiamo parlato delle novità imposte dalla la pandemia nella costruzione del bilancio della città?

“Come ogni anno abbiamo illustrato le proposte del bilancio di previsione (recentemente approvato senza voti contrari) abbiamo organizzato vari incontri (compreso quello molto importante con le azioni sindacali Cgil-Cisl-Uil). Abbiamo centrato il nostro lavoro su tre priorità. La prima è l’equilibrio, la solidità del bilancio. E’ superfluo sottolineare la straordinaria difficoltà dettata dalla pandemia (meno entrate più spese) ma comunque riusciamo a chiudere un bilancio che ci permette di utilizzare tutti i soldi nel modo più corretto cioè nessun onere di urbanizzazione verrà usato per chiudere i cosiddetti buchi di bilancio (che per fortuna non ci sono) ma saranno impiegati correttamente per investimenti. Il secondo punto è che non aumenteranno le tasse proprio per effetto di queste politiche abbastanza rigorose che portano ad una ulteriore riduzione del debito pro capite. Pensiamo anche ad esperienze di cohousing .Abbiamo oltre 285 persone anziane che vivono da sole e alle quali, peraltro, io e la vicesindaco periodicamente telefoniamo; queste persone si trovano ore e ore da soli davanti alla televisione e con i sindacati abbiamo condiviso quindi la nostra volontà di individuare delle forme di investimento che siano utili a rafforzare la socialità.

Poi c’è il tema degli investimenti. Disponiamo di poco più di 4.00.000 di Euro e ci siamo concentrati soprattutto nel 2021 perché si devono fare investimenti concreti non i sogni nel cassetto ( che pure abbiamo). allora di questi 4 milioni nel 2021 già ci sono sono, sono risorse certe e andremo a impegnare 2.400.000 Euro soprattutto per quello che riguarda la riqualificazione e il rafforzamento della sicurezza del patrimonio pubblico (le scuole in primis) con un un intervento importante sull’antisismica per il quale abbiamo già finanziamenti dal governo e dalla Regione. E’ poi previsto un intervento importante per la riqualificazione sulla piazza Umberto Ricci è un intervento di 260.000 Euro finanziato al 60% cioè 180.000 Euro dalla Regione 50 60.00alla legge uno del 1990 per la riqualificazione, appunto, di quella piazza. del suo polmone di verde. I lavori partiranno tra la metà del 2021 per concludersi nel 2022. Le organizzazioni sindacali ci hanno chiesto e noi abbiamo aderito a questo con convinzione di ampliare la di ampliare le soglie di di esenzione dell’addizionale Irpef in modo che aumenti la platea dei cittadini che sono esentati dal pagamento di questa di questa imposta.

(m.z.)