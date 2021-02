Imola. Un sostegno concreto alla pratica sportiva avviata dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Coni/Cip del territorio per le attività svolte a contrasto della sedentarietà, a seguito dell’emergenza Covid-19.

A fornirlo è l’Asp Circondario Imolese che, su incarico dei Comuni del Circondario Imolese, ha destinato una serie di contributi a supporto dei costi sostenuti dalle suddette associazioni e società per lo svolgimento di attività sportiva a favore di praticanti della fascia 6-16 anni o 6-26 anni se con disabilità, nel periodo 3 giugno 2020 -11 febbraio 2021.

Complessivamente l’Asp Circondario Imolese mette a disposizione circa 51.480 euro, di cui poco più di 24.470 per il Comune di Imola. Qualora non pervenga nessuna richiesta per uno o più Comuni, le risorse verranno ridistribuite in parti uguali fra i restanti Comuni.

Requisiti per presentare la domanda – Possono presentare domanda associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Coni/Cip che abbiano la sede legale in uno dei Comuni del Nuovo Circondario Imolese; che svolgono attività nel Comune, o gestiscano impianti in convenzione per conto di uno degli stessi; che abbiano avviato fra il 3 giugno 2020 e l’11 febbraio 2021 corsi, campionati, corsi virtuali sul web, attività svolta all’aperto in forma di assistenza/organizzazione di allenamenti in forma individuale, a favore di praticanti sportivi della fascia 6-16 anni o 6- 26 anni se con disabilità, garantendo modalità organizzative di contrasto alla pandemia Covid-19.

Modalità di presentazione – La domanda di contributo va presentata entro le 12 del 19 febbraio 2021 unicamente mediante l’invio del modulo di domanda debitamente compilato e sottoscritto, all’indirizzo PEC: asp@pec.aspcircondarioimolese.bo.it con oggetto “AVVISO PUBBLICO CONTRIBUTI SOSTEGNO ASD/SSD + il nome della associazione/società richiedente“. Alla domanda va allegata la fotocopia della carta di identità, o di altro documento di identità valido, del sottoscrittore.

La domanda deve essere presentata utilizzando unicamente l’apposito modulo messo a disposizione dall’Asp Circondario Imolese (www.aspcircondarioimolese.bo.it) e pubblicato anche nel sito del Comune di Imola (www.comune.imola.bo.it).