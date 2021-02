Castel San Pietro Terme (BO). Siamo in pandemia, con le restrizioni che questo stato comporta, divieti per quasi ogni cosa. Già gli adulti mal sopportano la situazione, e i bambini ? Si godono molto il papà e la mamma, ma forse manca loro un po’ di divertimento. E’ Carnevale… cosa possiamo inventarci per far divertire “la nostra meglio gioventù”? Si è chiesto Fabrizio Dondi assessore alla Cultura e alle Politiche giovanili del Comune di Castel S. Pietro Terme.

“Infatti è proprio così – conferma l’assessore -, i bambini durante il periodo di carnevale, si divertivano agli spettacoli dei burattini, oppure al Teatro Cassero. Queste cose in questo periodo non si possono fare. Perché non cerchiamo di coinvolgerli a costruire qualcosa di specifico da loro per loro, con l’aiuto degli insegnanti di scuola primaria e di scuola media di I grado? In questo modo si stimola la loro creatività e partecipazione.”

E così il Carnevale quest’anno avrà un sapore del tutto diverso.

“Certo, molto diverso, le nostre scuole hanno accettato il nostro invito e sono andate oltre le nostre aspettative. Sono pervenuti 10 elaborati audiovisivi da diverse classi, sul tema proposto ‘Per Carnevale ogni rima vale’ e quest’anno sarà un Carnevale tutto online. Questi già si possono vedere nei canali social Facebook, Instagram, YouTube, a partire dal 10 febbraio. Ma le sorprese non finiscono qui, con la collaborazione della Bottega del Buonumore è stato possibile preparare due spettacoli online, interpretati dalla Compagnia di alto livello ‘Gli Alcuni’ del Teatro Sant’Anna di Treviso: il 13 febbraio alle ore 16,30 si potranno vedere sulla pagina Facebook del Teatro comunale Cassero: https://www.facebook.com/teatrocomunalecassero e seguire le indicazioni”.

Laura Feltrin e Margherita Re (Polpetta e Caramella) interpretano la fiaba di Hansel e Gretel in una nuova divertente versione, con la regia di Sergio Manfio, per i bambini a partire dai 3 anni.

Il 14 febbraio alle ore 16.30 , sullo stesso canale, si potrà assistere al ‘Don Chisciotte’ interpretato da Sergio e Francesco Manfio per i bambini della scuola primaria dai 5 anni in su.

Un’altro video offerto da Pro Loco, dedicato alle maschere castellane Sgambillo e Pigidoro, frutto di una ricerca storica dell’associazione “Terra Storia Memoria” di Castel S. Pietro Terme, sarà visibile questa settimana sul sito del Comune, la lettura del testo è a cura di Michelle Lamieri, sindaca del Consiglio comunale dei ragazzi”

Certo è un carnevale molto particolare, ma siamo certi, non si poteva pensare di meglio nel frangente in cui ci troviamo, poi come dice l’assessore Dondi: “Questi spettacoli potranno essere visti dai bambini/ragazzi, assieme alle loro famiglie e sarà una bella opportunità per divertirsi insieme”.

(Lina Cremonini)