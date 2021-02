Imola. Dal 12 febbraio non ci sono più positivi nella Cra di via Venturini dove si erano sviluppati una serie di contagi forti e purtroppo oltre 30 anziani morti.

“Si tratta di una notizia molto positiva, che è il frutto del forte impegno del Nucleo Operativo della Unità di Crisi, a cominciare dal suo coordinatore, dottor Alberto Minardi e di tutto il personale della struttura e dell’Ausl impegnato nella struttura stessa. A tutti loro va il mio più sentito ringraziamento per il lavoro fatto”, dichiara con soddisfazione il sindaco Marco Panieri, nell’apprendere che tutti gli ospiti della Cra Venturini sono negativi al Sars-CoV-2. “Essere riusciti a non avere più contagi alla Cra Venturini non deve però farci abbassare la guardia di fronte ai comportamenti corretti da tenere, sia dentro che fuori dalle strutture per anziani. Il virus non è sconfitto e neanche l’arrivo del vaccino, seppure fondamentale, è allo stato attuale sufficiente a farci ritenere la battaglia vinta definitivamente”, conclude Panieri.

“La notizia della “liberazione” della Cra Venturini dal Covid-19 rappresenta per la nostra Città un punto di svolta nella guerra contro la pandemia. Una guerra che ha seminato paura e lutti che oggi possiamo affrontare con un arma in più: il vaccino – sottolinea il presidente del consiglio comunale Roberto Visani -.Da quando il nuovo consiglio comunale si è insediato, all’inizio di ogni seduta il sindaco Panieri ha puntualmente relazionato sull’evoluzione della situazione sanitaria nel nostro territorio e abbiamo dedicato ampio spazio alla discussione e al confronto. Maggioranza e minoranza, seppure con posizioni differenti, hanno contribuito a tenere alta la guardia. Anche la Commissione Sanità ha lavorato molto e bene”.