Imola. Purtroppo domenica 14 febbraio gli imolesi e non solo non hanno potuto assistere alla straordinaria e tradizionale sfilata dei Fantaveicoli. Tuttavia la manifestazione non si è fermata e non sono mancati i vincitori premiati con una diretta streaming sui canali social di Facebook e Youtube del Comune.

Le “Chiacchiere di carnevale”di Amedeo Burzacchi ha vinto il concorso “Fantaveicoli 24.0 – un video per Carnevale”.

Nella categorie “Scuole” al primo posto la scuola dell’infanzia Oasi Santa Teresa.

Vai al video >> https://www.facebook.com/carnevale.deifantaveicoli/videos/1552227144961565

Nella categoria “Junior” Gabriele e Teresa Rivola.

In tutto sono stati 8 vincitori nelle tre categorie del nuovo concorso. Chiaramente l’Amministrazione comunale ha voluto dare continuità al Carnevale dei Fantaveicoli, giunto alla sua 24ma edizione, rinunciando alla tradizionale sfilata per un format sicuro e in modalità on –line. Il regolamento prevedeva la presentazione di un video di massimo 10 minuti con riferimenti ai temi che da sempre hanno caratterizzato il carnevale della città di Imola, quelli del riciclo e della mobilità sostenibile abbinati al tema del carnevale. Sono stati 24 i partecipanti, confermando così il grande interessamento che i cittadini hanno sempre riservato a questa manifes

I vincitori – Quest’anno sono state individuate tre categorie in concorso: Premio Fantaveicoli 24.0, Scuole, Junior, i cui vincitori sono stati selezionati da un’apposita giuria.

La categoria Premio Fantaveicoli 24.0, ha visto l’adesione di 18 fra singoli ed associazioni e prevedeva i seguenti premi in denaro: primo classificato: 750 euro; secondo classificato: 500 euro; terzo classificato: 250 euro. Ad aggiudicarsi il primo premio è stato Amedeo Burzacchi, di 20 anni, di Imola, con il suo video “Chiacchiere di Carnevale”. Al secondo e terzo posto troviamo “Dai. Danza africana Imola” seguiti da Mattia Lo Bianco con i rispettivi video “Afro Ri-Ciclo. Passi di danza per la terra” e “Iridella e il Carnevale Consapevole”

La categoria Scuole, riservata alle scuole di ogni ordine e grado, ha visto l’adesione di 4 scuole e prevedeva i seguenti premi: primo classificato: un buono acquisto di 550 euro per libri o attrezzature tecnologiche; secondo classificato: un buono acquisto di 450 euro per libri o attrezzature tecnologiche; terzo classificato: un buono acquisto di 300 euro per libri o attrezzature tecnologiche. Ad aggiudicarsi il primo premio è stata la scuola dell’infanzia Oasi Santa Teresa con il video “Curiamo il nostro mondo”. Al secondo e terzo posto troviamo Scuola statale di Dubaviza (Bielorussia), rappresentati dall’associazione Insieme per un futuro migliore, seguita dalla Scuola dell’infanzia statale Sante Zennaro con i rispettivi video “La nostra nave” e “A Carnevale… l’ambiente vale!”.

La categoria Junior, riservata ai partecipanti fino ai 14 anni, ha visto l’adesione di due concorrenti e prevedeva i seguenti premi: primo classificato: un buono acquisto di 350 euro per libri o attrezzature tecnologiche; secondo classificato: un buono acquisto di 200 euro per libri o attrezzature tecnologiche. Ad aggiudicarsi il primo premio sono stati Gabriele e Teresa Rivola con il video “La raccolta”, mentre il secondo premio è stato vinto da Errico e Gigliola Paradisi con il video “Fantaggio, il fantaveicolo di salvataggio”.

Tutte le notizie e i video si possono trovare sulla pagina Facebook del Carnevale dei Fantaveicoli e sui canali del Comune di Imola youtube e facebook (https://www.facebook.com/carnevale.deifantaveicoli – https://www.facebook.com/comuneimola – https://www.youtube.com/channel/UCO8Y5yOUFhJiL-ZjQVJUr_A).

La soddisfazione degli assessori Gambi e Spada – “Questa è la settimana del Carnevale. Un Carnevale diverso, senza sfilate nelle piazze fisiche, ma che abbiamo trasferito sulla piazza virtuale. Il Carnevale non può infatti rimanere in silenzio: per questo siamo molto contenti di aver visto ed ascoltato i video realizzati dai partecipanti al concorso Fantaveicoli 24.0. La sfilata infatti ha lasciato il posto ad un concorso in cui in gara ci sono video dedicati ai temi del riciclo e della mobilità sostenibile. Vi invito a seguire la pagina fb Carnevale Dei Fantaveicoli dove sono stati caricati i video dei primi classificati e dove negli altri giorni verranno caricati i video degli altri classificati. Questo ci permetterà di vivere anche quest’anno l’atmosfera del Carnevale, distanti ma comunque uniti da parole e immagini”, commenta Giacomo Gambi, assessore alla Cultura.

Da parte sua Elisa Spada, assessore all’Ambiente sottolinea: “Sono entusiasta dei lavori presentati nell’ambito del Concorso Fantaveicoli 24.0. Sensibilità, efficacia e fantasia sono le tre parole chiave che sintetizzano le qualità dei video che ci hanno fatto conoscere giovanissimi videomaker molto capaci del nostro territorio e insegnanti entusiaste che hanno valorizzato studenti e studentesse nell’elaborare la loro visione del tema riciclo e rispetto per l’ambiente. Consiglio a tutti di guardare i video, molto diversi tra loro anche per tecnica espressiva; stiamo già pensando di utilizzarli per una campagna di sensibilizzazione futura”.

L’assessore Gambi ci tiene, infine, a ringraziare “i dipendenti comunali che hanno fatto proprio l’impegno #laculturanonsiferma e con cui tutti i giorni progettiamo ed immaginiamo come confermare o creare nuove opportunità culturali per la città, anche e soprattutto in questo periodo. Grazie anche a Regione Emilia-Romagna e Città metropolitana di Bologna per il patrocinio e al main sponsor Consorzio Astra”.