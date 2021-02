Castel San Pietro (Bo). Importante intervento di prevenzione da parte della Polizia Locale della città del Cassero. Sabato 13 febbraio alle 10 circa, un agente in servizio a piedi in via Matteotti ha riconosciuto una 58enne imolese con precedenti di furti e truffe con la cosiddetta “tecnica dell’abbraccio”, compiuti anche nel territorio del Comune di Castello.

Inizialmente, per ostacolare gli accertamenti, la donna si è rifiutata di dare le proprie generalità, poi le ha fornite false (commettendo un reato penale), ha opposto resistenza e infine è stata accompagnata al comando di Polizia Locale. Qui le è stata sequestrata merce di dubbia provenienza in suo possesso, con l’ipotesi, in corso di accertamento, che potesse essere frutto di furti appena commessi, ed è stata denunciata penalmente per i vari reati.

“La tempestività dell’intervento – sottolinea il comandante Leonardo Marocchi – ha evitato l’eventuale ripetizione dei reati. Sono in corso ulteriori accertamenti ed è stata attivata la procedura per poter emettere il provvedimento di allontanamento dal nostro territorio”.