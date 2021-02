Casalfiumanese. Verso le 5.45 del 16 febbraio due squadre dei vigili del fuoco sono intervenute insieme all’autoscala nel paese della Vallata in via Sellustra per un incendio di un tetto di una palazzina.

Le attività dei pompieri hanno consentito lo spegnimento del rogo e il contenimento dei danni. Non risultano persone ferite.