Imola. Nonostante le tante limitazioni poste dal contesto pandemico, la scuola comunale di musica ‘Vassura-Baroncini’ sta riuscendo, nel rispetto degli appositi protocolli di sicurezza e affiancando la didattica a distanza a quella in presenza, a svolgere le attività rivolte agli utenti più piccoli dai 6 mesi ai 6 anni.

Dal 18 marzo 2021, infatti, ai corsi già attivi la scuola affiancherà Musicando, un mini corso in presenza di 8 incontri di 45 minuti rivolto ai bimbi e alle bimbe dai 4 ai 6 anni e ai loro genitori pensato per avvicinarsi al mondo della musica attraverso il canto, il movimento e l’utilizzo di piccoli strumenti.

“La propedeutica e l’educazione al suono e, poi, alla musica rivolte ai più piccoli producono straordinari risultati nella vita adulta. Così, infatti, si sviluppano nei bambini l’amore per la musica, le loro capacità musicali di base, la capacità di esprimere e di comunicare sentimenti ed emozioni attraverso la musica, competenze fondamentali in tutto il corso della vita” spiega Giacomo Gambi, assessore alla Cultura.

“La nostra scuola comunale di musica Vassura-Baroncini si è sempre caratterizzata per permettere a tutti, dai più piccoli ai più grandi, l’accesso all’educazione musicale, anche con una formazione tale da preparare l’accesso o la contestuale frequenza dei conservatori, in considerazione della qualità del nostro corpo docenti. E la gestione pubblica permette un sistema di tariffe equo ed inclusivo. Per questo siamo contenti di poter riattivare, sempre in sicurezza, i corsi rivolti ai più piccoli. La via per il ritorno alla normalità passa anche e soprattutto dalla riapertura dei luoghi di cultura, come appunto scuole di musica, biblioteche e musei e, speriamo al più presto, teatri e cinema”, conclude l’assessore Gambi.

Le iscrizioni, su appuntamento, sono aperte fino al 12 marzo 2021. La richiesta di informazioni e di appuntamento per le iscrizioni possono essere rivolte alla segreteria della scuola dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13, al numero 0542.602470.