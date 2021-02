Imola. E’ possibile richiedere ed ottenere gratuitamente l’identità digitale Spid-LepidaID agli Sportelli unici distrettuali dell’Ausl di Imola (Ospedale Vecchio/Lolli, Ospedale S. Maria della Scaletta, Casa della salute di Castel San Pietro Terme, Casa della salute di Medicina, Casa della salute della Vallata del Santerno. L’accesso agli sportelli non necessita di appuntamento, ma il cittadino deve prima effettuare la pre-registrazione on line.

I passaggi necessari

Collegarsi al sito di Lepida e cliccare sul pulsante “registrati”. Seguire le istruzioni, compilando accuratamente tutti i campi richiesti e caricando una fotografia o una scansione fronte retro di un documento di identità (es. carta di identità, patente o passaporto) e della propria tessera sanitaria. I documenti devono essere in corso di validità (in ottemperanza alla recente modifica dell’art. 104 c. 1 del D.L. 18/2020, i documenti con scadenza coincidente o successiva al 31/01/2020 sono considerati validi fino 30/04/2021, pertanto in questo caso la data di scadenza da riportare nel format è quella del 30/04/2021. Se i documenti caricati risultano scaduti (con scadenza non prorogata) la pre-iscrizione non sarà valida.

Al termine dell’operazione sarà chiesto di scegliere lo sportello presso il quale effettuare il riconoscimento di persona tra l’elenco che viene presentato dal programma (Farmacie aderenti, Sportelli Unici distrettuali, Sportelli comunali deputati ove attivi, ecc..).

Per il riconoscimento occorre presentarsi allo sportello prescelto con il documento di identità e la tessera sanitaria utilizzati in fase di registrazione. Importante sottolineare che non è possibile richiedere l’identità digitale per altre persone con nessun tipo di delega.

Si ricorda che Spid è il “Sistema pubblico di identità digitale” che permette a cittadini e imprese di accedere con un’unica identità digitale ai servizi online di pubbliche amministrazioni, compreso il Fascicolo sanitario elettronico, che oltre a raccogliere tutta la documentazione sanitaria personale permette di ricevere on line referti, prescrizioni di farmaci, visite ed esami, richiedere, disdire o modificare appuntamenti sanitari, pagare on line il ticket, scegliere il medico o pediatra di famiglia, ricevere gli inviti agli screening, ecc.

Contestualmente all’attivazione di questo servizio agli sportelli unici distrettuali aziendali, sarà sospesa l’attività dello sportello Spid aziendale situato in adiacenza alla portineria dell’ospedale vecchio.

Per informazioni scrivere a: spid@ausl.imola.bo.it o chiamare il numero telefonico 0542.604248 (Staff Informazione Comunicazione Ausl Imola), attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.