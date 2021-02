Imola. Nonostante le restrizioni imposte dalla pandemia, il Servizio teatri e attività musicali del Comune ritiene importante tenere vivo il rapporto con la cittadinanza e, in particolare, con il pubblico delle scuole. A partire dal 2015 il teatro “Ebe Stignani” propone agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado una serie di attività didattiche dedicate allo spettacolo dal vivo e alla storia del teatro, nell’ottica di avvicinare i ragazzi a questa forma d’arte. A fronte della difficoltà ad effettuare uscite didattiche e quindi di incontrare gli studenti dal vivo, la direzione del teatro Stignani ha deciso di attivare un servizio di visite guidate in diretta streaming grazie al quale le scolaresche potranno visitare, restando in classe e in totale sicurezza, il teatro in maniera virtuale.

”I bambini e i ragazzi sono il pubblico di domani e si sono sempre dimostrati attenti e interessati alle attività proposte in presenza – commenta l’assessore Giacomo Gambi – se non possono venire a teatro, è il teatro ad andare da loro”.

Appoggiandosi a una piattaforma di videoconferenze sarà possibile dialogare e interagire con una guida che condurrà gli studenti alla scoperta delle sale del teatro Stignani e delle meraviglie che nascondono.

Grazie all’apporto di filmati e immagini i ragazzi potranno conoscere e ammirare i dettagli architettonici dell’edificio, i fregi e le decorazioni pittoriche, impareranno a conoscere la struttura di un teatro all’italiana e potranno interagire in diretta con la guida che stimolerà lo scambio di domande e interventi da parte delle classi.

Come per le visite guidate in presenza, i contenuti e l’approccio saranno calibrati in base all’età e al grado di scolarizzazione degli alunni. Anche la durata della visita terrà conto dell’età dei ragazzi e della soglia di attenzione, che in genere per gli incontri in differita è più ridotta.

Come partecipare. Gli insegnanti interessati al servizio potranno prenotare una visita guidata in streaming scaricando il modulo apposito all’indirizzo teatrostignani.it sezione Download/Modulistica per le scuole e inviandolo a teatro@comune.imola.bo.it con un preavviso minimo di 10 giorni. Sul modulo di richiesta saranno elencate le istruzioni per accedere al servizio e per collegarsi. Le prenotazioni saranno accolte a partire dal 1° marzo 2021.

Collegandosi al sito teatrostignani.it o alla pagina Facebook @teatrostignani è possibile visionare un breve filmato promozionale dell’attività.

Per maggiori informazioni, via Verdi, 1/3 40026 Imola, tel. 0542 602600 – teatro@comune.imola.bo.it, – Facebook: @teatrostignani