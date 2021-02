Faenza. Un’immagine presa da una telecamera collocata in una casa in via Testi, una strada che sbuca in via Corbara nella quale c’è l’abitazione dove all’alba del 6 febbraio è stata assassinata Ilenia Fabbri. Si tratta di una ventina di secondi, fra le 5.50 e le 5.52 durante i quali nel video si nota una persona vestita di scuro e con cappuccio che cammina sul marciapiede fino a fermarsi quasi sotto all’obbiettivo. Poi, forse si accorge della telecamera e si gira di scatto.

Poco dopo la stessa telecamera mostra l’auto di Claudio Nanni, ex marito della vittima ora indagato a piede libero per omicidio doloso pluriaggravato in concorso con persona ignota, che andava a prendere la figlia convivente con la madre per un viaggio a Milano. Ebbene, gli inquirenti stanno osservando con particolare attenzione le immagini della persona che passa a piedi sotto la telecamera: potrebbe trattarsi del killer che ha ucciso, aggredendola e poi sgozzandola, la 46enne faentina che lavorava da un paio d’anni in una concessionaria d’auto a Imola.

Nell’abitazione di Ilenia Fabbri, al momento dell’omicidio, c’era un’amica della figlia di Ilenia (le due ragazze si chiamano entrambe Arianna), che per un attimo sentendo grida e trambusto ha aperto la porta della camera da letto vedendo da dietro il probabile assassino.

La descrizione della giovane, da qualche giorno tenuta sotto protezione, è compatibile con l’aspetto dell’uomo che appare nel video della telecamera di via Testi.