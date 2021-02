Faenza. Secondo appuntamento con “Libraio per un giorno” organizzato dalla Bottega Bertaccini di Faenza, una occasione per incontrare quattro scrittrici dal vivo, nel pieno rispetto delle norme (accessi limitati, distanziati, mascherati e igienizzati).

Sabato 27 febbraio, dalle ore 17 in avanti, sarà ospite Monica Zauli col suo libro “Della stessa Natura. Storie di uomini e piante” (Carta Bianca, € 18,00).

Estate 2020: ancora una volta l’autrice si trova in Salento per trascorrervi una parte della stagione calda. Quest’anno però ha un profondo dolore nell’anima perché una delle sue amiche del cuore, Annalisa, sta combattendo una battaglia molto dura. Rimanerle accanto non è possibile, anche per l’emergenza sanitaria che funesta l’Italia di questi mesi, ma il bisogno di starle comunque vicino, in qualsiasi modo, è un’urgenza insopprimibile. La comune passione e la spiccata sensibilità di entrambe per il mondo della natura diventa allora la scintilla che spingerà Monica sulle strade del Salento, terra ancora per certi aspetti ancestrale e primordiale, alla ricerca di racconti antichi o speciali, intessuti del rapporto tra l’uomo e il mondo vegetale da raccontare all’amica, sera dopo sera.

Durante tutta la giornata all’interno della libreria saranno esposti alcuni disegni originali che l’autrice ha realizzato per il libro.

Monica Zauli, laureata in architettura, ha progettato giardini e architetture in Italia e all’estero. E’ autrice di libri nei quali coniuga l’arte con il tema dei viaggi.

Sabato 20 febbraio, a partire dalle ore 17 fino alla chiusura, Silvia Togni e il suo libro “Dante fata Cumégia” (Carta Bianca).

Sabato 6 marzo, ore 17, saremo con Rosarita Berardi e la sua nuova pubblicazione “Stravaganze faentine. Passeggiando per la città” (Il Ponte Vecchio).

Sabato 13 marzo, sempre ore 17, Giuliana Pisotti ci porterà le sue “100 idee per cucinare in Romagna” (Tempo Al Libro).