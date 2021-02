Faenza. Un bando, destinato agli operatori culturali, volto a incentivare la musica, il teatro, la danza e la letteratura (e non solo) verrà pubblicato a breve dal Comune di Faenza. Rispetto al passato, in questo caso non si effettueranno ristori per mancati guadagni a causa dell’inattività dettata dall’emergenza sanitaria, ma verranno finanziati progetti da realizzare non appena sarà possibile ripartire con gli spettacoli dal vivo.

Al fine di fronteggiare l’espandersi dell’epidemia da Coronavirus, il 2020 ha visto l’attivarsi di numerose misure restrittive che hanno messo a dura prova moltissime categorie produttive: tra i più colpiti dalla crisi vi sono appunto i “lavoratori” della cultura, che hanno dovuto cancellare eventi, spettacoli e concerti. Questo ha avuto ripercussioni sulla loro situazione economica che, a causa della riduzione (ma più frequentemente della cancellazione degli eventi) hanno visto, in alcuni casi, l’ azzerarsi delle proprie entrate. Spesso, poi, oltre a non aver incassato, alcuni hanno dovuto affrontare anche costi fissi legati al mantenimento delle organizzazioni, dei luoghi e delle sedi. C’è poi chi, dopo i lockdown, ha effettuato onerosi investimenti per l’acquisto di dispositivi sanitari, materiali per la sanificazione, sistemi di distanziamento e rafforzato il numero degli operatori per i controlli, al fine di garantire uno svolgimento in sicurezza delle attività.

In questo contesto, l’Amministrazione comunale ha voluto attivare un intervento di natura straordinaria a sostegno degli operatori culturali, non solo alla luce del loro ruolo fondamentale nell’animare il territorio e nel promuovere la socialità, ma anche per stimolare la forza creativa e partecipativa che sono in grado di esprimere per innescare una ripresa della città e delle sue attività. Tramite il bando, l’Amministrazione comunale ha destinato risorse per nuovi progetti, invitando gli operatori culturali a rimettersi in gioco nella consapevolezza del ruolo fondamentale che la cultura può avere nel nuovo ciclo di sviluppo per uscire dalla crisi economica e sociale causata dallo shock pandemico. L’intento è quindi di sostenere progetti da realizzarsi nel “post-apertura” non appena le autorità lo consentiranno e, proprio per farsi trovare pronti, non appena sarà possibile, verranno devoluti 30mila euro a questa causa. Il termine per poter partecipare al Bando è stato fissato al 15 marzo. Può venire scaricato dalla home page del sito del Comune di Faenza all’indirizzo: http://www.comune.faenza.ra.it/In-evidenza/Ripartiamo-con-la-cultura.

(Annalaura Matatia)