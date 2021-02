La notizia in tarda serata, rilanciata anche da diverse agenzie di stampa, annunciava la scomparsa per covid di Fausto Gresini, ex pilota di motociclismo ed attuale team manager del Gresini Racing team. Dopo circa un’ora arriva però la smentita della famiglia. “Non è vero, Fausto è vivo, seppur in situazione critica”.

Contemporaneamente sulla pagina twitter del team di Gresini si legge: “Nonostante le notizie in circolazione, attualmente Fausto è ancora tra noi, seppur in condizioni critiche”.