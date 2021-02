Una giornata contrassegnata da una situazione migliore in Emilia Romagna rispetto al trend nazionale. L’indice di positività nell’Ausl di Imola si attesta al 7% dopo il 13,3% di 24 ore fa, in Emilia Romagna 3,4% (ieri 4,5%), mentre cresce in Italia: 4,8% rispetto al 4,4% di ieri.

I casi a livello nazionale sono 16.424 con 340.247 tamponi, i decessi sono 318. In regione 33 decessi e 1.427 nuovi casi, nell’Ausl di Imola nessun decesso e 65 i nuovi positivi (ieri 78), con 206 tamponi molecolari e 722 antigenici rapidi.

Aggiornamento Italia ore 14 del 24 febbraio

A livello nazionale i casi odierni sono 16.424 (ieri 13.314), con 340.247 tamponi (ieri 303.850). I decessi da inizio pandemia sono 96.666, i casi complessivi 2.848.564. Crescono gli attuali positivi: 387.948 (in giornata + 1.485), restano con il segno più i ricoverati nelle terapie intensive (+ 11) per un totale di 2.157 mentre calano i ricoverati con sintomi: 18.217 (-78). I guariti odierni sono 14.599 per un totale di 2.362.465.

L’Emilia Romagna oggi registra 33 decessi (25 ieri). I positivi sono 1.427 (ieri 1.588), con il record di tamponi 42.169 (ieri 35.010). I guariti sono 1.331, in crescita i casi attivi totali: 36.771 (+ 63 rispetto a ieri). Crescono anche i pazienti ricoverati in terapia intensiva: 201 (5 in più rispetto a ieri).

I positivi in Italia

La Lombardia è la regione con il più alto numero di contagiati in giornata e torna sopra quota 3 mila: 3.310 (ieri 2.480), seguono Campania: 2.185 (1.436), Piemonte 1.453 (1.023), Emilia Romagna 1.427 (ieri 1.588), Lazio 1.188 (889), Le altre regioni sono sotto i mille contagiati in giornata.

La situazione nell’Ausl di Imola

Su 206 tamponi molecolari e 722 antigenici rapidi, sono 65 i nuovi casi positivi registrati dall’Ausl di Imola (15 nelle fascia di età 0-24 anni; 15 nella fascia 25-44 anni; 19 nella fascia 45-64; 16 dai 65 anni in su) di cui 17 asintomatici e 48 sintomatici. 15 positività sono emerse tramite tracciamento. 22 persone erano già isolate e 7 sono riferibili a focolaio già individuato. Sono 38 i guariti e non si registrano decessi. I casi attivi salgono a 1468 (ieri 1.441), mentre sono 8.784 i casi totali da inizio pandemia.

Oggi sono 49 le persone ricoverate per Covid nel reparto internistico di degenza ordinaria, 6 in ECU, 8 in OsCo e 14 in terapia intensiva (- 1 rispetto a ieri).

5.417 le prime dosi di vaccino già inoculate e 3.408 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

La situazione in regione

Mentre sembra migliorare la situazione nell’Ausl di Imola, a peggiorare è il territorio ravennate che oggi registra il maggior numero di contagi, ben 240 con un balzo notevole rispetto ai 79 di ieri.

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 250.839 casi di positività, 1.427 in più rispetto a ieri, su un totale di 42.169 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, il numero più alto da inizio pandemia. La percentuale dei nuovi positivi sui tamponi fatti da ieri è del 3,4%.

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, che in questa prima fase riguarda il personale della sanità e delle Cra, compresi i degenti delle residenze per anziani, gli ultraottantenni in assistenza domiciliare e i loro coniugi, se di 80 o più anni, e le persone dagli 85 anni in su (dal 1^ marzo prenotazioni aperte anche per quelle dagli 80 agli 84 anni).

Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 347.915 dosi; sul totale, 131.569 sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 648 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 375 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 665 sono stati individuati all’interno di focolai già noti.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 41,8 anni.

Sui 648 asintomatici, 397 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 37 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 22 con gli screening sierologici, 12 tramite i test pre-ricovero. Per 180 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.

La situazione dei contagi nelle province vede Ravenna con 240 nuovi casi, Bologna (227) e Rimini (222); poi Reggio Emilia (172) e Cesena (133); quindi Modena (94), Ferrara (82), Forlì (73), Imola (65) e le province di Parma (62) e Piacenza (57).

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 23.058 tamponi molecolari, per un totale di 3.333.385. A questi si aggiungono anche 951 test sierologici e 19.111 tamponi rapidi.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 1.331 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 203.642.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 36.771 (+63 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 34.545 (+74), il 93,9% del totale dei casi attivi.

Bollettino Coronavirus 24 febbraio 2021Purtroppo, si registrano 33 nuovi decessi: 3 a Piacenza (una donna di 63 anni e due uomini di 73 e 82 anni); 3 nella provincia di Parma (una donna di 74 anni e due uomini di 61 e 93 anni); 1 nella provincia di Modena (un uomo di 54 anni); 16 in provincia di Bologna (dieci donne, rispettivamente di 57, 68, 73, 81, 85, 89, 91, 93, 94 e 95 anni, e sei uomini: due di 83 anni, uno di 87, due di 91 e uno di 96 anni); 3 nel ferrarese (due donne – di 86 e 93 anni – e un uomo di 89 anni);1 in provincia di Ravenna (una donna di 89 anni); 2 in provincia di Forlì-Cesena (una donna di 89 anni e un uomo di 57 anni); 4 nel riminese (una donna di 91 anni e tre uomini di 74, 84 e 92 anni). Nessun decesso nella provincia di Reggio Emilia e nell’imolese.

In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 10.426.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 201 (+5 rispetto a ieri), 2.025 quelli negli altri reparti Covid (-16).

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 8 a Piacenza (-1), 12 a Parma (+1), 17 a Reggio Emilia (numero invariato rispetto a ieri), 45 a Modena (+1), 56 a Bologna (+1), 14 a Imola (-1), 20 a Ferrara (+1), 5 a Ravenna (+1), 2 a Forlì (invariato), 7 a Cesena (+1) e 15 a Rimini (+1).

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 19.752 a Piacenza (+57 rispetto a ieri, di cui 31 sintomatici), 17.227 a Parma (+62, di cui 28 sintomatici), 32.206 a Reggio Emilia (+172, di cui 85 sintomatici), 43.699 a Modena (+94, di cui 71 sintomatici), 51.032 a Bologna (+227, di cui 107 sintomatici), 8.784 casi a Imola (+65, di cui 48 sintomatici), 14.538 a Ferrara (+82, di cui 13 sintomatici), 18.915 a Ravenna (+240, di cui 139 sintomatici), 9.531 a Forlì (+73, di cui 62 sintomatici), 11.404 a Cesena (+133, di cui 86 sintomatici) e 23.751 a Rimini (+222, di cui 109 sintomatici).

Rispetto a quanto comunicato nei giorni scorsi, sono stati eliminati 17 casi, positivi a test antigenico ma non confermati dal tampone molecolare.