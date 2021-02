Proseguono gli incontri online organizzati da Panda Imola e Coordinamento regionale “Pesticidi No Grazie!” sui pesticidi, sul loro utilizzo e sulle conseguenze sulla salute.

Ultimo incontro mercoledì 24 febbraio, l’agronomo Carlo Bazzocchi (membro del Coordinamento regionale “Pesticidi no Grazie!”) affronterà il tema dell’uso e abuso dei pesticidi in città. Farà una panoramica su come vengono usati, come dovrebbero essere usati e come e perché salvaguardarsi. Chi non si è mai trovato con le formiche in casa? Come gestire “ospiti inattesi”?

